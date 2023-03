Recette | Coques, guanciale, tomate et estragon

"Les coques sont une délicieuse sorte de palourdes que l’on trouve en mer du Nord, au niveau de la Frise. On les pêche en grattant le sable à l’aide d’une sorte de râteau avant de les plonger pendant un moment dans de grands bacs d’eau de mer propre pour les faire dégorger. Les coques vendues chez un bon poissonnier sont donc déjà débarrassées de leur sable; il ne reste plus qu’à les rincer. Cette préparation de coques ne prend pas plus d’une demi-heure et peut être servie à l’apéritif ou en entrée."