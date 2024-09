Lunettes intelligentes: bientôt de l'IA sur notre nez?

Un gadget peut être indispensable pour alléger le poids de l’existence. Cette semaine: les lunettes intelligentes de Meta et Ray-Ban. Ou pourquoi vous (n’)avez (pas) besoin de lunettes avec qui discuter.

Innovation

Parmi les échecs les plus retentissants et cuisants en matière de gadget, Google Glass occupe une place de choix. Ces lunettes, qui permettaient de passer des appels, de prendre des photos et de naviguer sur un site d’actualité, ont été retirées du marché en 2014, après tout juste un an. Raison? Un design qui laissait à désirer et une technologie pas au point.

Publicité

Dix ans plus tard, les puces électroniques sont devenues plus petites et plus rapides, et les fabricants ont retenu la leçon: les lunettes intelligentes doivent être stylées. Meta, l’entreprise mère de Facebook et Instagram, a donc jeté son dévolu sur un modèle légendaire, la Wayfarer de Ray-Ban.

Publicité

Fun

Lorsqu’on parle de ‘lunettes intelligentes’, on imagine une caméra intégrée qui capture ce que l’on voit. Celles de Meta et Ray-Ban sont munies d’un bouton discret sur l’une des branches qui, d’un léger tapotement de l’index, déclenche la synchronisation avec son smartphone, permettant d’enregistrer photos et courtes vidéos.

Plus rapide: une simple commande vocale, "Hey Meta, partage ma dernière photo sur Instagram", permet de la publier instantanément. Ce qui rend ce gadget si ludique, c’est son micro (discrètement intégré dans le pont) et ses haut-parleurs (placés aux extrémités des branches). Ces derniers transforment ces lunettes en une alternative aux headphones, permettant d’écouter de la musique ou d’envoyer des messages vocaux. La qualité sonore est, de surcroît, étonnamment bonne.

Utilité

Prendre une photo avec ce modèle de lunettes est plus rapide qu’avec un smartphone, mais la qualité des images est sensiblement inférieure. Les photos sont verticales et difficiles à cadrer, car on n’a pas toujours la tête parfaitement droite. Pour des raisons de respect de la vie privée, les lunettes émettent un son à chaque prise de vue, mais ce signal est à peine audible dans les espaces publics.

En parallèle, Meta explore les possibilités d’intégrer l’IA dans ses montures. À terme, les lunettes devraient indiquer ce que l’on regarde, identifier le type de voiture qui se trouve devant soi, ou même traduire un menu rédigé dans une langue que l’on ne maîtrise pas. Des fonctionnalités qui sont aujourd’hui plus proches du rêve que de la réalité.

Prix