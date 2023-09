Tudor lance une édition spéciale régate de sa montre Pelagos FXD

1 | Formule 1

Barcelone accueillera l’année prochaine l’ America’s Cup, la plus prestigieuse des régates au monde. La Formule 1 de la voile en quelque sorte. Une course en vue de laquelle les équipes participantes s’entraînent déjà: depuis l’été dernier, 120 membres de l’équipe Alinghi Red Bull Racing séjournent dans un camp de base de la capitale catalane, où certains sont même venus s’installer avec leurs familles. Lors des entrainements et de la course, les 14 marins de l’équipage porteront une montre Tudor, la Pelagos FXD Alinghi Red Bull Racing Edition.

Les premières campagnes publicitaires pour la Tudor représentent des mineurs travaillant dans les mines de charbon et des cantonniers maniant le marteau-piqueur: elle se présente comme "la Rolex des cols bleus". La marque promet la qualité d’une Rolex, mais sans le "col blanc" et à un prix plus accessible. Le mouvement interne est plus simple et l’allure plus sobre. Les aiguilles sont en cuivre et non en or blanc. Tudor reste également fidèle à ses origines avec un boîtier 100% étanche (utilisé pour la première fois par Wilsdorf en 1926 sur la Rolex Oyster) et un mouvement à remontage automatique. Du costaud.