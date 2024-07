6 luxueux joyaux cachés pour des vacances de rêve à Ibiza

Publicité

Dans ce restaurant situé dans le jardin de l'hôtel Jardines de Palerm, vous mangez dans un cadre intime, à une table entourée de verdure avec vue sur la mer. C'est ainsi que le restaurateur Tomas Abellan veut donner aux invités l'impression de "manger comme à la maison".

Dans l'assiette: la cuisine méditerranéenne, respectueuse de la palette de saveurs et de couleurs d'Ibiza et des produits de saison locaux avec lesquels ils travaillent. À ne pas manquer dans votre choix de quatre plats à partager: le tartare de tomate "estilo Casa Luz" — un conseil du chef qui nous a été décrit comme "le meilleur que vous ayez jamais goûté". Après le repas, nous n'avons pas contredit le chef. Vous pouvez terminer la soirée avec un cocktail au bar à l'arrière du jardin.

Casa Linda | Adresse | Dans le jardin de l'hôtel Jardines de Palerm

| Site web | casalindaibiza.com

3 | Cala Bonita

Playa de S’Estanyol

Grâce à un cadre incroyable, Cala Bonita se contente d'une simple construction en bois avec un intérieur tout aussi sobre. L'établissement est caché derrière une interminable route de sable entre des pins, à quelques mètres de la mer, ce qui rend la plage si isolée qu'elle semble presque privée.

Dans le sable et dans la mer, vous profitez de la pureté de la nature. Entre les bains de soleil et les baignades, vous pouvez vous rendre au bar pour un jus ou un cocktail. Vous déjeunez ou dînez au restaurant. Au menu: patrimoine culinaire méditerranéen. Les fruits de mer volent la vedette, avec toujours une prise du jour accompagnée d'autres produits locaux. Que vous partagiez ou non votre plat de poisson, de viande ou végétarien, c'est à vous de décider.

Cala Bonita | Adresse | Playa de S’Estanyol, 07840, Santa Eulària des Riu, Ibiza

| Site web | calabonitaibiza.com

4 | Aiyanna

Cala Nova

Après un autre long parcours sablonneux et cahoteux à travers une forêt de pins, vous arrivez sur une autre partie de l'île sur un sentier sinueux en bois. Il vous guide le long de différents bars, restaurants de plage et de complexes hôteliers qui donnent tous sur la baie de Cala Nova, où les locaux et les touristes pratiquent intensivement les sports nautiques dans une eau transparente.

Ainsi, Aiyanna, la première entreprise d'Ibiza à être récompensée par un certificat international de durabilité et l'un des meilleurs clubs de plage au monde selon Condé Nast Traveller. À l'ombre des parasols colorés "barriletes", vous pouvez rester ici des heures en parcourant d'abord la carte des vins, cocktails et mocktails, puis en vous déplaçant sur la terrasse surélevée pour un déjeuner ou un dîner.

Dans un intérieur boho-chic, vous goûtez ici à la cuisine méditerranéenne. Le menu propose de nombreux plats végétariens et végétaliens à partager, préparés avec des produits de saison locaux, souvent biologiques et provenant de leur propre jardin. Un des plats à essayer ici, ne serait-ce que pour le spectacle qui l'accompagne: le bar entier cuit au four, qu'ils viennent fileter à table.

Aiyanna | Adresse | Av. Cala Nova, S/N, 07850 Cala Nova, San Carlos, Ibiza

| Site web | aiyannaibiza.com

5 | Amante

Cala Sol d’en Serra

Depuis son ouverture en 2009, Amante a reçu des critiques élogieuses. De plus, il a été plusieurs fois élu meilleur restaurant gastronomique et meilleur restaurant de plage de l'île. Aujourd'hui, cette destination de luxe entre les falaises de la baie de Sol d’en Serra est l'un des établissements les plus emblématiques d'Ibiza pour les dîners en bord de mer.

De telles distinctions ne sont pas obtenues en offrant seulement une vue phénoménale. Les plats méditerranéens raffinés qu'ils vous servent ici valent également le détour. Les ingrédients biologiques qu'ils utilisent proviennent, tout comme dans l'entreprise sœur Aiyanna, de leur propre jardin. À essayer: leur plat signature "arroz con bogavante" — riz espagnol avec homard.

Ici, vous commencez la journée par une séance de yoga, puis vous vous dirigez vers un des transats avec un cocktail. Et à la tombée de la nuit, vous regardez un film dans l'un des plus beaux cinémas de la planète.

Amante | Adresse | Cala Sol d’en Serra, Santa Eulària des Riu, Ibiza, 07816

| Site web | amanteibiza.com

6 | Roca House | Ouvert depuis juin 2024

Roca Llisa

Contrairement à la plupart des établissements d'Ibiza, ce restaurant méditerranéen entièrement dirigé par des Belges est ouvert toute l'année. En plus du petit-déjeuner, du déjeuner et du dîner, vous pouvez également y acheter du pain frais, des glaces et d'autres délices. De plus, vous pouvez vous détendre ici avec un verre de vin ou un cocktail au bord de la piscine.

Avant que Roca House ne s'installe ici, le domaine servait de club-house au seul club de golf d'Ibiza. Creneau International, une agence avec plusieurs concepts de restaurants en Belgique et à l'étranger, en a fait un refuge pour les locaux et les touristes.

Des éléments tels que le sol en terre cuite et les plantes ont été conservés par Creneau, et forment un ensemble éclectique qui contraste avec le reste. Il en va de même pour l'art belge sélectionné par un conservateur d'art pour Roca House. L'agence a créé plusieurs coins où vous pouvez manger en toute intimité ou en groupe, et même travailler.

L'ancien chef étoilé Bart Thoelen a cuisiné ces dernières années à Dubaï, mais dirige aujourd'hui ce restaurant. Bien qu'il ne vive à Ibiza que depuis quelques mois et qu'il doive encore trouver sa voie dans la gastronomie de l'île, il propose une carte étendue de plats où il combine la cuisine française avec celle d'Ibiza et de Dubaï. Griller, cuisiner sur feu ouvert, fermenter: tout se fait avec beaucoup d'attention pour la cuisine locale. Pas de fleurs sur l'assiette, mais des plats simples et de qualité préparés avec des produits locaux.

N'hésitez pas à jeter un œil au tableau d'affichage dans les toilettes pour découvrir qui a déjà visité cet endroit.