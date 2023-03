Recette | Asperges à la flamande

"Le plat de printemps par excellence: dès les premières asperges belges, je les sers à la flamande. Cette préparation semble simple, mais comme toujours, la différence est dans les détails et la finition. Mon père m’a appris que les asperges cuites à l’eau sont bien plus savoureuses si on les fait ensuite revenir dans du beurre. L’œuf et le beurre sont travaillés pour faire une sauce riche à laquelle on ajoute de la moutarde et du poivre de Cayenne pour lui apporter un peu de punch. J'adore revisiter les grands classiques de la cuisine belge. Les asperges à la flamande, c’est bien plus que des asperges molles avec un œuf dur écrasé et du beurre fondu."