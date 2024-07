Les plus beaux domaines viticoles à visiter en Belgique

Lire aussi 6 types de vins à toujours avoir chez soi

2. Monteberg, Heuvelland (Monts des Flandres, Flandre occidentale)

© Wijndomein Monteberg

La famille Six est une pionnière de la viticulture belge. Elle gère dix hectares de vignobles sur la crête sud du Monteberg, dont des cépages renommés tels que le chardonnay et le pinot noir, ainsi que le rondo et le kerner, des cépages qui supportent bien un climat plus frais. Tout comme de nombreux viticulteurs belges, Monteberg consacre une grande partie de sa production au mousseux. Même si le domaine a aussi été récemment récompensé pour un vin rouge à base de rondo. La famille mise aussi sur l’œnotourismeen raison des nombreux randonneurs et cyclistes attirés par la réserve naturelle de Dranouter.

Les amateurs peuvent aussi commander un piquenique avec des produits régionaux. Depuis peu, la promenade le long du vignoble a encore gagné en intérêt grâce aux panneaux informatifs installés par lesvignerons. Outre le nom des cépages en pleine croissance, ils révèlent aussi des anecdotes sur l’histoire du domaine viticole.

Smijterstraat 4 A, Dranouter (Heuvelland)

Tél. 0474-25.54.63 et 0479-64.72.30

Site web : monteberg.be

Ouvert du lundi au vendredi de 14 à 17 heures, ouvert le samedi de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures

3. Ravenstein, Wervik (Flandre occidentale)

© Wijndomein Ravenstein

L’histoire du domaine de Ravenstein, qui se dresse sur une colline dans la vallée de la Lys, remonte au moins au 16e siècle. Il appartient à la famille Talpe depuis 1920. Elle y exploitait un élevage de vaches laitières, avant que Dirk et Patricia ne se lancent dans la floriculture. La transformation en domaine viticole date de 2017, avec un mélange de cépages connus (chardonnay, pinot blanc) et moins connus (gamaret, garanoir). Malgré le jeune âge du domaine, certains des vins du couple ont déjà été récompensés grâce à leur approche méthodique.

Leur volonté de travailler de façon naturelle dans le vignoble et de limiter la rentabilité des ceps en éliminant les grappes immatures favorisent l’étoffe et la qualité. Le domaine a été récompensé par Gault&Millau, tant pour un chardonnay maturé en fûts de bois (Barrique Klytbosch 2022) que pour un acolon rouge (2021). Les visiteurs peuvent réserver une visite guidée, et déguster et acheter les vins sur place. En été, une terrasse couverte donne vue sur les vignobles.

Kruisekestraat 296, Wervik

Tél. 056-31.32.36

Site web : wijndomein-ravenstein.be

Ouvert le vendredi et le samedi

4. Oud Conynsbergh, Boechout (Anvers)

© Oud Conynsbergh / P. Beyer

Entre Anvers et Lier, huit amis fêtent en 2024 les dix ans de leur vignoble situé à Boechout. Ensemble, ils ont planté en 2014 les premières rangées sur un champ entourant un moulin à vent restauré près du centre du village. Aujourd’hui, Oud Conynsbergh a grandi pour devenir un domaine de 15 hectares répartis sur quatre champs. Le domaine a acquis ses lettres de noblesse pour l’élevage naturel de ses vins. À Conynsbergh, l’on trouve des cépages réputés comme le chardonnay et le pinot noir, ainsi que des variétés plus particulières comme l’acolon et le dorio. Le domaine fait figure de pionnier pour l’utilisation originale de bois dans certaines cuvées. Du vin à base d’auxerrois y a été maturé dans des fûts en bois d’acacia. Le domaine a fait fabriquer des fûts en chêne national au lieu d’utiliser les traditionnels fûts en chêne français.

Le moulin où tout a commencé est encore toujours le quartier général. Vous pouvez vous y rendre le dimanche pour y déguster un vin blanc, rouge ou mousseux. La dégustation peut avoir lieu à l’intérieur ou dans le jardin. Le moulin est un excellent point de départ pour une randonnée pédestre ou à vélo le long des quatre vignobles. Vous découvrirez par la même occasion que Boechout ne manque pas de coins verdoyants. Le circuit vélo court le long d’un trajet de 15 kilomètres, le circuit pédestre fait 5 kilomètres et ne longe que le moulin et le vignoble de pinot noir. Les groupes peuvent louer des vélos électriques sur le domaine sur demande.