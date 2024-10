Appel aux dons pour parachever la restauration de la Maison Frison-Horta

On connaît ce beau néologisme de "Bruxellisation", où l'art de mettre à sac une ville par temps de paix, avec quelques balafres indélébiles qui appuient toujours sur la mauvaise conscience des édiles de la capitale. On pense, par exemple, à la Maison du Peuple, chef-d'œuvre Art nouveau de Victor Horta, à deux pas du Sablon, rasée en 1965. Mais cela peut prendre des formes plus insidieuses comme le façadisme (on garde la façade, on rase l'intérieur) ou des rez commerciaux dénaturant le style de la maison.