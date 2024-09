Audrey Diwan: "‘Emmanuelle’ est un film sur le plaisir féminin"...

Auréolée du Lion d’or pour "L’Événement", la réalisatrice Audrey Diwan s’empare d’"Emmanuelle", d’après le roman d’Emmanuelle Arsan. Et malgré son titre, ce n’est pas un remake du film de Just Jackin qui fit scandale il y a cinquante ans.

Ne cherchez pas le collier de perles et le fauteuil en rotin. N’essayez pas de retrouver quelque chose de Sylvia Kristel. Dans cette adaptation du roman érotique d’Emmanuelle Arsan, Audrey Diwan a mis toute la dose de féminisme et de réflexion que l’on peut espérer à l’ère post-Metoo. Noémie Merlant y tient avec superbe ce rôle d’une femme à la recherche de son plaisir et de sa liberté.

Pourquoi «Emmanuelle» est et n’est pas un remake du film-culte des années ’70?

Je vous remercie de poser la question. La première chose que je voudrais dire aux gens qui iront voir mon film, c’est: «Oubliez l’‘Emmanuelle’ d’avant». Moi, je me suis dit que j’allais faire d’Emmanuelle, mon vaisseau et que je ferai table rase du passé. Je ne voulais pas faire un film érotique. Je me suis dit: dans un monde où l’on est abreuvé d’images qui disent tout, peut-on encore cacher une partie? Créer un cadre, une tension et dire aux spectateurs: «C’est à vous d’imaginer ce qui se passe au-delà du cadre».

Et ensuite, qu’est-ce que j’ai à dire du plaisir des femmes, aujourd’hui? J’ai tendance à dire ce que mon expérience me permet d’appréhender. Donc, j’ai écrit l’histoire d’une femme qui n’a plus de plaisir. Dans une société où tout est normé, comment lâche-t-on prise? Et comment retrouve-t-on le plaisir?

On a l’impression que plus personne ne réalise de films érotiques?

Déjà, il faut se demander ce que c’est que ce genre. La relation au sexe et sa représentation ont tellement évolué. Dans le premier «Emmanuelle», la transgression vient du fait de montrer ce qu’on ne voit jamais. La raison pour laquelle on ne fait plus ce genre de films, c’est que cette grammaire-là ne fonctionne plus. J’ai pensé qu’il serait intéressant d’utiliser l’érotisme comme un matériau que l’on travaille et qu’il soit partout dans l’atmosphère.

Qu’une tempête tout à coup peut sembler érotique. Et que la question du plaisir puisse se poser partout sans pour autant se poser tout le temps. Et laisser de côté la provocation et le transgressif qui sont des ingrédients usés. Dans le film, on a beaucoup travaillé sur les sensations, on a presque fait de l’ASMR.

Vue en plein écran Noémie Merlant, l'Emmanuelle d'Audrey Diwan.

Comment avez-vous travaillé avec Noémie Merlant qui tient le rôle-titre?

On a beaucoup travaillé les différents temps du corps. Les moments où elle se tient droite et crée une distance avec ceux qui lui parlent et puis, progressivement, comment ce corps se relâche, comme s’il avait envie de déboutonner quelque chose.

Ce film, vous l’avez coécrit avec Rebecca Zlotowski et Noémie Merlant y a beaucoup contribué. C’est un film très féminin.

C’est un film sur le plaisir féminin, donc nous étions les mieux placées pour le faire. Rebecca Zlotowski avait fait «Une fille facile». Elle parle du corps de la femme avec de la joie. Il y a quelque chose de libre et cette liberté est nécessaire pour commencer à s’interroger sur le corps. La femme racontant le corps de la femme, c’est comme si on avait encore des vallées d’interprétation dont on peut s’emparer.

Pourquoi avoir choisi Naomi Watts comme directrice de l’hôtel de luxe, à Hong Kong, où se joue une grande part du film?

La particularité de cette actrice, c’est qu’elle convoque immédiatement certains films dont l’atmosphère m’intéressait. J’aimais beaucoup ce qu’elle proposait par rapport à son personnage. Elle pensait qu’il fallait rajouter de la douceur à son personnage autoritaire, car, cela le rendrait plus inquiétant.

Sur cet échiquier, à quoi correspond son rôle?

Elle dit que le système fabrique des gens censés se remplacer les uns les autres. Chacune est gardienne de la perfection (dans l’hôtel) jusqu’au jour où elle est usée et remplacée par la suivante.

"Pour moi, la différence entre la pornographie et l’érotisme, c’est que si ce n'est qu'une histoire de corps, il n’y a pas de rencontre." Audrey Diwan Réalisatrice

Ce que vous voulez dire, c’est que dans un monde pareil où l’on est tous des pions remplaçables, ce n’est pas évident d’accéder à la vraie notion de plaisir?

Tout devient très normé donc, moins humain. Parce qu’il faut être parfait, on ne peut pas s’autoriser à être vulnérable. Et quand on ne peut pas être vulnérable, on ne peut pas rencontrer l’autre. Quand on défait l’armure sociale, on a peut-être une chance de se rencontrer.

Pour moi, la différence entre la pornographie et l’érotisme, c’est que si ce n'est qu'une histoire de corps, il n’y a pas de rencontre. Emmanuelle s’ennuie. Progressivement, quand on se met à connaître l’autre, il y a l’imaginaire et, de l’imaginaire, vient l’excitation. Là, on peut renouveler le plaisir. Si c’est juste de la logique des corps, c’est de la biologie et c’est ennuyeux.

Drame érotique "Emmanuelle" Par Audrey Diwan Avec Noémie Merlant, Naomi Watts et Will Sharp À voir à partir du mercredi 25 septembre 2024 Cinémas et séances sur Ciné News Note de L'Echo:

