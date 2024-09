Avec "Dahomey" de Mati Diop les statues sont de retour au pays

Avec "Dahomey", la réalisatrice franco-sénégalaise d’"Atlantique", Mati Diop, signe un documentaire très original, et passionnant, sur la restitution des œuvres d’art spoliées…

De grands espaces vides et froids. Des caisses en bois gigantesques. Une voix... La caisse attend dans un grand couloir: un grand couloir du musée ethnographique du Quai Branly. On comprend bientôt à qui appartient cette voix, ni masculine, ni féminine. Ni d’hier, ni d’aujourd’hui, ni de demain. Cette voix, c’est bien sûr celle de l’esprit qui réside dans la statue prisonnière de la caisse. La statue a été enlevée à son pays, le royaume de "Dahomey". L’esprit, et donc la voix, l’ont suivie. Demain, c’est le jour du grand voyage. Elle retourne d’où elle vient, au Bénin, et sort de son silence.

Au pays, d’autres mains récupèrent les caisses. Les statues revoient enfin le soleil. On les compte. On les commente. Elles sont vingt-six. Après plus de 120 ans d’absence, les voici rendues. Œuvres d’art? Objets religieux? Symboles? Morceaux de bois et de métal chargés de vie? Chacun y voit ce qu’il veut. La statue, elle, s’interroge: qui suis-je? suis-je encore opérante? suis-je encore vivante?

Art "traditionnel" et peuples premiers

La réalisatrice franco-sénégalaise Mati Diop nous livre ici une variation sur le très célèbre court-métrage d’Alain Resnais, Chris Marker et Ghislain Cloquet, étudié dans les écoles de cinéma du monde entier: «Les statues meurent aussi» (1953). Les cinéastes y livraient une réflexion passionnante sur les arts dits alors «traditionnels», et les peuples dits «premiers».

Ce film anticolonialiste sera victime de la censure jusqu’en 1964. On y voyait notamment des chefs-d’œuvre du Royaume du Dahomey (déjà), et on pouvait y entendre des phrases comme «ces grands empires sont les royaumes les plus morts de l’Histoire». L’idée était de bien enfoncer le clou en s’interrogeant: pourquoi l’art africain est-il au Musée de l’Homme alors que l’art grec est au Louvre?

Vue en plein écran Mati Diop, à la gauche de Spike Lee, président du jury du 74e Festival de Cannes. ©AFP

Culture immatérielle

Mais «Dahomey» ne s’arrête pas là: le film prend son envol, une fois les statues (26, donc, sur les centaines revendiquées) arrivées à bon port. Un débat avec plus d’une centaine d’étudiantes et étudiants est organisé à l’université. Chacun prend la parole, et les interrogations fusent. Les interrogations, mais aussi les ressentis personnels. Et on dépasse en quelques secondes la majorité des questions européo-centrées qui nous agitent, pour entrer dans le vif du sujet.

"Notre culture est aussi immatérielle. On nous rend nos symboles, depuis l’extérieur du pays. Mais notre culture est restée ici malgré tout, à l’intérieur. En nous." Extrait de "Dahomey" Documentaire de Mati Diop

Que savons-nous de nous-mêmes?, se demandent les jeunes Béninois. Quel est notre lien à notre culture, à notre passé? «J’ai pleuré 15 minutes avant de me demander ce que je pensais des statues», confesse une étudiante. «Notre culture est aussi immatérielle», assure un collègue. «On nous rend nos symboles, depuis l’extérieur du pays. Mais notre culture est restée ici malgré tout, à l’intérieur. En nous.»

Du point de vue africain, le retour des statues est bienvenu. Mais alors qu’on leur confisquait l’image de leurs ancêtres, et de leurs dieux, les descendants du Royaume du Dahomey restaient-ils pour autant absolument seuls? Ou continuaient-ils, par leurs statues, de faire résonner leur voix dans tout le pays?

Documentaire "Dahomey" Par Mati Diop À voir à partir du mercredi 25 septembre 2024 Cinémas et séances sur Ciné News Note de L'Echo:

