Nous l’avons tant aimée, Anouk

Icône de la Nouvelle Vague et de la Dolce Vita, l’actrice française Anouk Aimée s’est éteinte, ce mardi, à l’âge de 92 ans, à Paris. Sur l’air de "Dabadabada", le thème de «Un homme et une femme», nous pensons que même la plage de Deauville est endeuillée…

Née de parents comédiens, petite, Françoise Judith Sorya Dreyfus rêvait de devenir danseuse ou pharmacienne. Durant la Seconde Guerre mondiale, elle échappa au destin funeste de nombre d’enfants juifs – elle l’était à moitié par son père, l’acteur Henry Dreyfus dit Murray – et ne porta pas l’étoile jaune.

C’est son tout premier rôle, à l’âge de 14 ans, dans «La Maison sous la mer», qui lui donna l’idée de prendre pour prénom celui d’Anouk. Et Jacques Prévert lui offrit celui d’Aimée. Dans le cinéma d’après-guerre, elle fit sensation dans «Les Amants de Vérone», de Cayatte, aux côtés de Serge Reggiani. Elle fit la fête dans le St-Germain des Prés des existentialistes avec Juliette Gréco et bien d’autres.

Puis, arriva Federico Fellini, le bouillant et inventif cinéaste italien. Il allait révolutionner Cinecitta avec «La Dolce Vita» et «Huit et demi» et pour ses deux films mythiques, il choisit Anouk Aimée pour donner la réplique à Marcello Mastroianni. L’actrice française sut à merveille incarner l’esprit insouciant et chic de la dolce vita. Les années 60 pouvaient commencer avec son regard de velours et de braise.

Vue en plein écran Anouk Aimée. ©AFP

De Deauville à Hollywood

C’est en 1966 que Claude Lelouch lui confia le rôle d’Anne Gauthier dans «Un homme et une femme». Formant un couple de cinéma avec Jean-Louis Trintignant, marchant sur la plage de Deauville, sur fond de musique signée Francis Lai et dont le texte est écrit par Pierre Barouh (qui deviendra son second mari), Anouk ne sait pas alors que ce film, récompensé à Cannes par la Palme d’or, lui ouvrira les portes de Hollywood. Là, elle recevra le Golden Globe de la meilleure actrice dans un drame, une nomination aux Oscars et deux projets avec George Cukor et Sidney Lumet.

L’actrice disait: "Le temps est très gentleman avec moi". Le cinéma (pas que français) perd une très grande dame. Tant Aimée.

En 2019, Claude Lelouch, qui lui resta toujours très attaché, tourna le troisième volet de «Un homme et une femme», avec Anouk Aimée et Jean-Louis Trintignant. Ce fut pour chacun des acteurs leur dernier rôle au cinéma. Et la musique de Francis Lai leur rappelait leur première rencontre. L’actrice disait: «Le temps est très gentleman avec moi». Le cinéma (pas que français) perd une très grande dame. Tant Aimée.

Anouk Aimée et Pierre Barouh - Un homme et une femme (1966)