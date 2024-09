Critique de "Beetlejuice Beetlejuice", le carton de Tim Burton avec Michael Keaton, Winona Ryder et Monica Bellucci

Trente-cinq ans après le premier "Beetlejuice", Tim Burton livre une suite formellement parfaitement réussie. Avec Michael Keaton et Winona Ryder reprenant leurs rôles, et Monica Bellucci dans une performance inédite...

Sorti le 6 septembre aux États-Unis, «Beetlejuice 2» a déjà engrangé 110 millions de $ sur le marché domestique. Le démarrage à l’international s’annonce tout aussi foudroyant. Tim Burton, qui n’avait pas réalisé de long métrage depuis «Dumbo» en 2019, a longtemps réfléchi à une suite pour «Beetlejuice», sorti en 1988. Mais il lui a fallu trente-cinq ans pour trouver le déclic. Et tous les projets entrepris par lui durant ce laps de temps l’ont mené vers ce résultat.

Surtout toute l’expérience acquise avec les nouvelles technologies, les effets spéciaux, les marionnettes et les maquillages. Et sur le fond, Burton s’est demandé ce qui était arrivé à la famille Deetz, une famille fort peu ordinaire. Qu’était devenue Lydia, la teen-ager intéressante? Dans la famille mise en scène en 1988, c’était Winona Ryder, l’ado particulière. En 2024, Winona Ryder – dont tout le monde était fou dans les années 80/90 – reprend le rôle de Lydia, mais elle est devenue mère de famille. Enfin, elle fait ce qu’elle peut et de l’avis de sa fille, jouée par Jenna Ortega, pas très bien. Ortega, devenue hyper star depuis le succès de la série «Mercredi», due également à Tim Burton, est vraisemblablement la personne la plus «random» (lambda, banale) de cette nouvelle production.

BEETLEJUICE BEETLEJUICE | Official Trailer

Comédie gothique et pop

Moins film d’horreur que comédie gothique, alignant de vrais personnages et des figures animées, «Beetlejuice Beetlejuice» est jouissif même si son scénario n’est pas épais comme la Bible. Il conjugue les qualités du pur entertainment avec les évidents savoir-faire d’artisans et d’artistes.

Tout démarre durant un talk-show, «Ghost House», animé par la surnaturelle mais fragile Lydia Beetz (Winona Ryder), devenue méga populaire. Et tout repose sur cette question: «Les morts et les vivants peuvent-ils se rencontrer?». En un très fugace instant, Lydia pense avoir reconnu, dans le public du show, l’abominable et excentrique Beetlejuice et son cultissime costume à bandes blanches et noires…

Glaçante mais poétique et toujours avec le sourire, Monica Bellucci a droit à son moment d’horreur sur fond de pop made in Italia.

Ce fantôme, qui se prend pour un séducteur, a toujours conservé un penchant pour Lydia. Cette dernière apprend le décès de son père, mort dans un accident d’avion – scène mise en images en format de dessin animé – lors d’un vernissage dans une galerie d’art où performe sa belle-mère, rôle assuré par la talentueuse Catherine O’Hara, un peu en mode Marina Abramović. Le regard de Tim Burton sur le monde des talk-shows comme sur celui de l’art contemporain est absolument ironique et drôle.

Lire aussi Pedro Almodóvar triomphe à la Mostra de Venise

Vue en plein écran Monica Bellucci parfaite en Delorès, la dévoreuse d’âmes. ©Warner Bros

Publicité

Monica Bellucci

Partageant la vie de Monica Bellucci, Burton lui a offert, sur un plateau d’argent, un rôle à la mesure de son talent et de sa beauté, celui de Delorès, la dévoreuse d’âmes. Glaçante mais poétique et toujours avec le sourire, l’actrice italienne a droit à son moment d’horreur sur fond de pop made in Italia.

Pop, «Beetlejuice Beetlejuice» l’est indubitablement. Que ce soit dans les looks, imaginés par la légendaire costumière Coleen Atwood, qui travaille avec Burton depuis «Edward aux mains d’argent», ou dans les musiques, dues à Danny Elfman. Cela amplifie assurément l’aspect joyeux de ces rencontres entre vivants et morts, plongée dans l’au-delà où les cadavres portent quelques fois le costard, comme Willem Dafoe en flic défunt rêvant de carrière dans le cinéma…

Lire aussi Ce Joker est bien ce monstre que l'on mérite

Publicité

Vue en plein écran Tim Burton venu présenter "Beetlejuice Beetlejuice" à la Mostra de Venise, la semaine passée. ©AFP

Fun, fun, fun

Si l’équipe semble s’être divertie en tournant cette superproduction, le public ne peut que l’être aussi en la découvrant. Les clins d’yeux à diverses œuvres culturelles parsèment le film. Que ce soit «Dune» ou «Crime et Châtiment» de Dostoïevski. Mais il est vrai que le but de la manœuvre n’est que celui-là: nous divertir.

Donc, si l’on recherche plus d’épaisseur, on risque d’être déçu. Tim Burton, qui a reçu enfin son étoile sur Hollywood Boulevard, revient avec «Beetlejuice Beetlejuice» dans le top 5 des réalisateurs les plus suivis du moment (et pas juste vénérés), et c’est une nouvelle fort réjouissante.

Comédie "Beetlejuice Beetlejuice" Par Tim Burton Avec Tim BurtonMichael KeatonWinona Ryder Jenna Ortega et Monica Bellucci À voir à partir du mercredi 11 septembre 2024 Cinémas et séances Note de L'Echo:

Michael Keaton & Tim Burton On Set Interview - "Beetlejuice Beetlejuice" (2024)

Inscrivez-vous à la newsletter Culture de L'Echo Abonnez-vous à notre newsletter hebdomadaire et retrouvez toute la culture que vous aimez à L'Echo: les rendez-vous incontournables dans tous les genres artistiques, racontés par 20 plumes enthousiastes et engagées, des entretiens avec des grands témoins qui éclairent notre époque. 👉 Inscrivez-vous dès maintenant en cliquant sur ce lien