Critique | "Trois amies", le cinéma d’adultes (consentants) d'Emmanuel Mouret

Le cinéma d’Emmanuel Mouret est toujours fin et délicat, finalement très français. Sauf qu’avec "Trois amies", on lui trouve un petit côté Woody Allen. Camille Cottin, Sara Forestier et India Hair y occupent le haut de l’affiche.

Elles ont la quarantaine, se connaissent, semble-t-il, depuis longtemps et paraissent tout se dire. Alice et Joan, interprétées par Camille Cottin et India Hair, sont profs dans un lycée. Toutes deux sont en couple. Sauf que la première s’accommode d’une union où il n’y a plus de passion amoureuse et que la seconde se torture parce qu’elle n’aime plus son mari.

La troisième, Rebecca, jouée par Sara Forestier, multiplie les rencontres sur Tinder et a un amant caché. Autour de ce trio féminin, il y a les hommes. Le mari qui entretient une relation extraconjugale, celui qui se désespère du désamour de sa femme, l’aspirant amant, l’artiste génial et l’ami du premier qui débarque.

Un cinéma d’adultes (consentants)

Dans ce chassé-croisé, tourné principalement à Lyon, on croit reconnaître une de ces comédies sur le couple (et les amis du couple) dont Woody Allen s’est fait le champion. Sauf qu’ici, il n’y a pas l’esprit comique propre au New-Yorkais et beaucoup moins de névroses aussi. Emmanuel Mouret fait, sans le vouloir peut-être, le grand écart entre Marivaux et Woody Allen. Les dialogues sont ciselés.

Ce que réussit Mouret et son cast, c’est un cinéma d’adultes (consentants) et c’est plutôt réjouissant.

On a l’impression que plus personne ne parle comme ça aujourd’hui, en tout cas au cinéma. Dans cette comédie avec une pointe de tragédie – l’un des maris se suicide (excellent Vincent Macaigne –, la complexité des liens amoureux ou amicaux est bien analysée même si l’analyse paraît un poil longuette.

Vue en plein écran De gauche à droite, Sara Forestier, Camille Cottin, le réalisateur Emmanuel Mouret et India Hair. ©AFP

Tromperies, mensonges, malentendus et quiproquos sont au rendez-vous, mais, à la fin, il y a quand même un happy end légèrement téléphoné… Ce que réussit Mouret et son cast, c’est un cinéma d’adultes (consentants) et c’est plutôt réjouissant. Parce qu’il ne court pas à tout prix après un public jeune au contraire de bien d’autres productions du moment.

«Trois amies» passe également pour un film drivé par trois actrices – la plus bankable d’entre elles étant Camille Cottin (relire notre interview du 2 novembre) –, et c’est un fait relativement nouveau dans le cinéma français pour être souligné. La caméra de Mouret filme leur jeu avant tout, comme dans un ballet soigneusement élaboré et jamais laborieux.

Comédie dramatique "Trois amies" Par Emmanuel Mouret Avec Camille Cottin, India Hair, Sara Forestier, Vincent Macaigne et Damien Bonnard À voir à partir du mercredi 6 novembre 2024

