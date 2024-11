Critique de "Dissidente", un drame social avec l'excellent Marc-André Grondin

Le cinéma québécois continue de nous régaler. Après la formidable comédie romantique «Simple comme Sylvain» , l’année dernière, on change complètement de ton, pour ce drame social. On y suit Ariane, une jeune femme bilingue français-espagnol, engagée par une usine de sa région natale pour servir d’interface avec les néo-arrivants: des ouvriers guatémaltèques .

Mais celle qui, au départ, ne pensait devoir traduire que les consignes, va se retrouver à faire beaucoup plus. Choquée par les conditions de travail, et surtout par le manque de dialogue avec des hommes traités comme des objets vaguement interchangeables, elle va peu à peu faire face au contremaître , puis au reste de la hiérarchie…

Film haletant

Dès les premiers instants de ce film haletant, l’air manque, et on devine que les choses pourraient rapidement basculer. Caméra à l’épaule, grand travail sur le son, sur le flou et sur les éléments «hors-champ»: on sent que le réalisateur Pier-Philippe Chevigny a réfléchi longuement au traitement viscéral qu’il voulait donner à son propos.