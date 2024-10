Le CAP de Mons montre un surréalisme qui détourne le monde

À Mons, "Le surréalisme: bouleverser le réel" éclaire le versant subversif et parodique des surréalistes belges.

Après "Le surréalisme en Belgique 1924-2000" en 2006, "Giorgio De Chirico – Aux origines du surréalisme belge" en 2019 et Joan Miró en 2022, le musée montois poursuit son exploration du mouvement.

En 1917, sept ans avant le "Manifeste surréaliste" d’André Breton, Guillaume Apollinaire, dans une lettre à son ami l’écrivain liégeois Paul Dermée, puis dans le programme du ballet Parade, évoque le premier un "sur-réalisme".

Publicité

En 1937, Magritte crée "L’Avenir des statues", masque mortuaire de Napoléon peint avec des nuages, titre suggéré par Paul Nougé qui invente la notion d’"objet bouleversant". Avec ce déroutement de la réalité, "il s’agit moins de comprendre le monde que de le transformer". Pour ce faire, en écho à Rimbaud et Lautréamont, il conseille aux poètes et aux artistes de "s’adresser aux escrocs, aux coquettes, aux gens de foire et de commerce".

Dès 1924, certaines figures du surréalisme belge naissant gagnent leur vie avec la publicité.

Situationnistes avant l’heure, les surréalistes belges subvertissent notamment les objets du quotidien, rappelle Marie Godet, commissaire de l’exposition. Dès 1924, certaines figures du surréalisme belge naissant gagnent leur vie avec la publicité. Affiches, prospectus, réclames: ils prêtent leurs images et leurs mots au commerce. Simultanément, jusqu’en 1926. Nougé et Mesens procèdent à leurs premiers retournements de l’objet publicitaire: rassemblant écrivains et plasticiens (Camille Goemans, Marcel Lecomte, Louis Scutenaire), ils se lancent dans une "fabrique de réclames", tracts et affiches parodiant la réalité du commerce et de la politique et qui, à Paris, intriguent André Breton, le "commissaire poétique".

Lire aussi À Paris, le surréalisme tous azimuts

Publicité

La mode et les femmes

Les liens entre surréalisme belge et la mode sont aussi nourris: Édouard Léon Théodore Mesens et René Magritte réalisent des catalogues pour la maison de couture Norine. Ce dernier prête ses motifs de quille aux catalogues du fourreur Samuel, Camille Goemans en rédige les textes, ainsi que le rappelle Amélie van Liefferinge dans le catalogue de l’exposition (à paraître). Jane Graverol, brièvement mannequin, notamment chez Old England, à vingt ans pour financer une exposition, porte plainte afin de se faire payer. Au palais de justice, elle essuie les regards de messieurs alléchés par sa beauté: ce sont les avocats et magistrats dans son dossier – elle aura gain de cause.

La part des femmes dans cette exposition est captivante.

La mode s’empare du corps féminin, et la publicité de l’objet quotidien. Les surréalistes belges détournent à tout va en le chargeant d’érotisme: en 1966, Mariën crée "La Vicieuse", un fouet à œuf qui emprisonne… un œuf, fusion de deux stéréotypes féminins, la ménagère et l’objet sexuel. L’œuf, omniprésent dans l’imagerie surréaliste, ressurgit chez Jane Graverol, déjà citée, avec "Le Regard": un œuf monolithe renfermant une nuit étoilée.

Publicité

Vue en plein écran Jane Graverol, "Le Regard" (1973). ©Sabam Belgique 2024

La part des femmes dans cette exposition est captivante: dans "Le Massacre des Innocents" (1966 — qu’elle aurait pu intituler "des Innocentes"), Jane Graverol compose des silhouettes féminines sexy habitées par des fragments de tableaux historiques ou, dans "Le Simple cœur" (1967), crée un objet anatomique, une ampoule dans un torse, ou encore une statue nue face à une robe vide ("Matin d’été", 1943). L’autodidacte Rachel Baes multiplie les représentations de jeunes filles dans des univers oppressants, insolites, inspirés du primitivisme flamand: "Ombres bleues" (1947), où un poisson croque la main de la fillette consentante, ou "La Prisonnière" (1950), une autre robe vide fuyant dans un escalier en rasant le mur.

Entre engagement politique et surréalisme bankable

Avant et après-guerre, certains, dont Nougé et Graverol, s’engagent un temps aux côtés des communistes. Dès 1934, le premier déchante: il cosigne avec Mesens "L’Action immédiate": jugeant cet engagement stérile, ils prônent une révolution des consciences, une "poésie bouleversante" et des actes anticléricaux.

En 1962, la mouvance belge est de nouveau en proie à des dissensions sur le surréalisme "bankable". En 1962, renouant avec les tracts parodiques de Nougé avant-guerre, Marcel Mariën opère un coup de maître: il réalise une fausse affichette intitulée "Grande baisse et la fête continue. René Magritte: Les Travaux forcés", avec un billet de 100 francs belges à l’effigie du peintre et un barème des œuvres à prix dérisoires. Elle est distribuée au vernissage de la rétrospective Magritte au Casino de Knokke. Breton félicite pour ce geste "inoubliable" le pape de la peinture surréaliste (qui fulmine). Il doit ensuite admettre sa bévue, "porté à surestimer les pouvoirs d’un certain humour d’outre-Escaut", écrira-t-il, contrit.

EXPOSITION "Le surréalisme: bouleverser le réel" Avec 30 figures emblématiques du mouvement et de l’art belge telles que Paul Nougé, René Magritte, Jane Graverol, Rachel Baes ou encore Marcel Mariën Jusqu'au 16 février 2025 CAP, Mons Note de L'Echo: