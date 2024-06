Emmanuelle Loyer: «Pour une Europe unifiée mais pas uniforme»...

Spécialiste de l'histoire culturelle de l'Europe, Emmanuelle Loyer ne croit pas en la "chimère des origines", mais bien en deux autres traits européens: la diversité dans l'unité et la circulation des langues.

Emmanuelle Loyer est professeure d'histoire contemporaine à Sciences Po Paris. Spécialisée dans l'histoire culturelle des sociétés contemporaines, elle travaille sur les pratiques et politiques artistiques. Elle a notamment publié «Une brève histoire culturelle de l'Europe», dans lequel elle montre qu’il n'y a pas une culture européenne qui viendrait justifier un destin commun, mais des cultures qui se croisent et se nourrissent les unes et les autres. Selon elle, «l’Europe réside plus dans des formes culturelles, comme la diversité à travers l’unité, que dans des contenus spécifiques».

Emmanuelle Loyer au Collège de France, en 2023: "La ville du futur".

De quoi parle-t-on quand on évoque la «culture européenne», selon vous?

Dans «Une brève histoire culturelle de l'Europe», mon but n’était pas de repérer dans le passé une hypothétique origine de la culture européenne ou une identité culturelle propre à l’Europe. Pour l’instant, celle-ci n’a jamais existé autrement que par la somme de ses oppositions historiques, de ses conflits et de quelques grandes communautés (le christianisme pour certains, les Lumières pour d’autres, etc.). L’identité européenne est à géométrie et à échelle variables.

On peut vouloir ancrer l’Europe dans les Lumières, dans la pensée humaniste de la Renaissance ou encore dans la démocratie de l’Athènes du V siècle avant J-C. C’est tout le problème des usages du passé: les mythes fondateurs sont utiles, mais il faut se méfier de «la chimère de l’origine», comme disait Marc Bloch. Il me semble que l’Europe réside plus dans des formes culturelles que dans des contenus spécifiques: la diversité dans l’unité, par exemple, est l’une de ses formes. C’est pourquoi j’aime utiliser le terme de «kaléidoscope» au sujet de l’Europe.

Dans votre livre, vous montrez comment les politiques culturelles européennes se sont développées. Qu’est-ce qui manque aujourd’hui, selon vous, à ces politiques culturelles?

L’Europe de la culture est une réalité, notamment à travers le programme Erasmus, mais les approches de la culture sont multiples selon les pays. Ce qui me gêne, ce sont ces villes labellisées «capitales européennes de la culture». En Europe, il s’exerce actuellement une patrimonialisation excessive, qui va de pair avec l’industrie touristique, et qui me paraît délétère, car elle joue contre les populations locales. On est en train de transformer les lieux de culture en lieux touristiques: partout, on voit une uniformisation se développer.

Quel type de crise culturelle l’Europe vit-elle, selon vous?

La crise de la culture n’est pas neuve; on en parle depuis le XIXe siècle! On peut regretter une certaine industrialisation de la production culturelle, mais ce n’est pas une crise spécifiquement européenne. Je dirai qu’il s’agit plus d’un problème que d’une crise: il y a beaucoup de gens pour créer, mais peu pour lire, regarder ou entendre; il y a énormément de productions et de producteurs et, en même temps, une plus grande polarisation entre les «gros» et les «petits».

Il me semble que nous vivons un temps de transitions, notamment avec la révolution numérique. Mais il ne faut pas être trop pessimiste. Il va se passer d’autres choses. Le roman était la forme du XIXe siècle, le cinéma a été celle du XXe. Actuellement, la série est en train de donner forme au XXIe siècle.

Vue en plein écran Emmanuelle Loyer, professeure d'histoire contemporaine à Sciences Po Paris. ©Celine Nieszawer Flammarion

Ce problème que vous identifiez est notamment dû à l’accélération généralisée que nous vivons actuellement?

L’Europe a fait de la culture un secteur protégé, sous perfusion. La patrimonialisation en Europe a été exportée dans le monde entier, à travers l’Unesco notamment. Or, qui dit patrimonialisation, dit fixation. Nous vivons dans un monde où tout va trop vite: il y a un véritable vertige de l’accélération. La seule façon de réagir, c’est de pétrifier certaines choses, certains lieux, etc. C’est comme s’il fallait tout patrimonialiser pour compenser cette accélération.

Selon les sondages, l’extrême droite devrait réaliser un score important aux élections européennes de ce dimanche. Quel serait, selon vous, les effets d’une victoire de l’extrême droite sur la gestion de la culture en Europe?

Nous sommes en droit d’être inquiet. Une victoire de l’extrême droite pourrait avoir des conséquences sur certaines institutions, qui risqueraient d’être supprimées ou dépourvues de subventions. Il pourrait y avoir de la casse au niveau culturel. En même temps, les collectivités locales ont aussi des moyens de résister.

Peut-on puiser dans nos ressources culturelles pour redonner vie au projet européen?

Un des fondements de l’Europe, c’est le plurilinguisme. Rappelons-nous de Goethe qui recevait le monde intellectuel européen de son temps à Weimar, encourageait les traductions de son œuvre, maîtrisait plusieurs langues. À mon sens, il s’agit là d’une attitude très européenne, qui favorise la circulation. C’est pourquoi la domination actuelle de l’anglais en Europe n’est pas une bonne chose.

L’Europe, c’est un équilibre entre différentes contradictions actuelles: par exemple, entre l’accélération du temps et les institutions durables ou ces «îlots de décélération», comme dit le philosophe allemand Hartmut Rosa. Il faut assumer ces îlots, comme l’école par exemple: l’école ne doit pas être totalement synchrone avec la société. L’Europe, c’est aussi un équilibre entre la valorisation du déplacement et une forme d’ancrage: il s’agit moins aujourd’hui de s’affranchir des lieux que de renouer avec eux. Être européen, c’est trouver cet équilibre, selon moi.

Comment l’histoire peut-elle nous aider à ce niveau?