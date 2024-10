Géraldine David (MRAH): "Le musée doit être un lieu où l'on se retrouve soi, et les autres"

Série "Enjeux et ambitions de nos établissements scientifiques fédéraux" (4/5). Les établissements scientifiques fédéraux (ESF) ont fait l'objet depuis 2023 d'une importante vague de nominations. Rencontre avec les directrices et directeurs de cinq institutions scientifiques et patrimoniales pour évoquer les enjeux et les ambitions de leur premier mandat.