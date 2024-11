La ferveur Fontaines D.C. s'empare de Bruxelles

Phénomène du moment, poids lourd du rock moderne, le groupe irlandais Fontaine D.C. a conquis Forest National vendredi dernier, et confirmé son statut.

Vivre un concert de Fontaines D.C. sur la scène de Forest National, c'est, à peu de chose près, ce que l'on peut trouver de plus intime en 2024 pour assister à une prestation du groupe irlandais. Depuis la sortie de "Romance", l'été dernier, la relation d'amour avec le public est sans commune mesure. Ce quatrième album a changé la donne, sonné le clairon et rassemblé des fans de rock venus de tous horizons.

Vue en plein écran "Romance", quatrième album de Fontaine D.C.

Avec ce nouveau disque, les cinq de Dublin sont entrés dans une nouvelle dimension. À l'écart de l'euphorie post-punk des débuts, Fontaines D.C. s'est renouvelé en flirtant avec des esthétiques défendues, en d'autres temps, par les Pixies ("Death Kink"), Depeche Mode ("Romance"), The Smiths ("Bug") ou les Smashing Pumpkins ("In the Modern World"). Véritable centrifugeuse de sons millésimés, "Romance" compile également des clins d'œil au shoegaze de Slowdive ("Desire") et aux explorations baggy des Stone Roses ("Favourite"). Sorte de modèle réduit d'une discothèque rock idéale, cet album se veut rassembleur.

Fontaines D.C. canalise l'attention de millions de fans à travers le monde. Si bien qu'une salle comme Forest National ne peut accueillir tout le monde.

La foule réunie vendredi dernier pour assister au show des Irlandais confirme d'ailleurs la tendance: Fontaines D.C. canalise l'attention de millions de fans à travers le monde. Si bien qu'une salle comme Forest National (8.400 places) ne peut accueillir tout le monde. Entre les listes d'attente kilométriques sur les sites de revente de billets en ligne et les personnes cherchant désespérément un ticket aux abords de la salle, la ferveur est totale.

Quel groupe de rock contemporain peut se targuer d'avoir séduit une telle foule? Arcade Fire? The White Stripes? The Strokes? Arctic Monkeys? Le siècle des réseaux sociaux a-t-il déjà connu un tel engouement pour un groupe à guitares? Sans réponses fiables à ces questions, nous voilà dans l'obligation de jeter un coup d'œil dans le rétroviseur: les années 1990, Londres, Oasis et la Britpop. C'est ce qui se rapproche le plus concrètement de l'excitation qui s'empare de Forest National à l'heure où le rideau tombe sur l'introductif "Romance".

Fusion avec le public

Suspendu en fond de scène, un cœur gonflé à l'hélium vient rappeler la pochette du dernier album, tout en soulignant la relation fusionnelle qui existe aujourd’hui entre le groupe et son public. Jupe noire, baskets à trois bandes et maillot de hockey sur glace jaune fluo sur le dos, Grian Chatten s'empare du micro et entame la tournée des hymnes fédérateurs. À commencer par les anciens "Jackie Down the Line" et "Televised Mind", deux morceaux qui retracent l'itinéraire conduisant au succès planétaire.

En rang serré derrière le chanteur, le groupe s'affaire dans une garde-robe vintage, héritée (là encore) des nineties. "Nous sommes un groupe de rock. Les gens s’attendent à ce qu’on s’habille d’une certaine façon", nous confiait le batteur Tom Coll quelques jours avant la sortie du dernier album. "Notre accoutrement, c'est notre manière de dépasser les clichés, d’ouvrir le débat sur les idées préconçues. S'habiller avec des fripes un peu exubérantes, ça correspond à une volonté de sortir de la case dans laquelle on nous enfermait volontiers." La case en question, c'est assurément celle de la scène post-punk de Dublin. Fer de lance du mouvement, Fontaines D.C. a largement contribué à relancer l'intérêt pour ce style lancé toutes guitares devant.

