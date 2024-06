Metoo: Ars Musica vire son directeur Bruno Letort

La rumeur d’un licenciement enflait. Mardi, celle-ci est devenue réalité. Le conseil d’administration d’ Ars Musica , le plus important festival de musique de création en Belgique, a licencié son directeur Bruno Letort , à la demande de la ministre (sortante) Béatrice Linard (Ecolo). En poste depuis 2013, ce Français de 61 ans, par ailleurs compositeur, ancien producteur à Radio France et arrangeur de Stromae , se voit reprocher des faits de harcèlement sexuel, qui se seraient produits entre 2013 et 2019.

Sept femmes – productrices, artistes, compositrices – se sont en effet plaintes de «comportements inappropriés» à leur égard, plaintes recueillies depuis cinq ans par l’association Engagements Arts . Celles-ci ont été transmises à l’ Institut (fédéral) pour l’égalité des femmes et des hommes . Son rapport s’achève sur le constat «que les actes de Bruno Letort pourraient être qualifiés de sexisme et/ou de harcèlement discriminatoire et sexuel». Conditionnel car l’Institut ne peut se substituer aux tribunaux, mais son analyse juridique est étayée par un décryptage en règle, sur 17 pages , des textes légaux sur les relations de travail.

Contacté par nos soins, celui-ci déplore n’avoir «jamais été entendu». En ajoutant: «Il n’y a strictement rien dans ce dossier qui se réduit à l’épaisseur d’une feuille à cigarettes. Il n’y a aucune procédure en cours et, en plus, la plupart des faits sont prescrits et seraient classés sans suite. Mais c’est la technique habituelle: on ne se base plus sur un système judiciaire et démocratique, mais médiatique». Dont acte.