Oscar & The Wolf revient avec "Taste": un album entre autobiographie et introspection

Pour son quatrième et nouvel album, Max Colombie, alias Oscar and The Wolf, ne se cache plus derrière des personnages fictionnels. Autobiographique, festif et dramatique comme un opéra en version club, "Taste" est envoûtant. Et il annonce un show grandiose au Sportpaleis en mars prochain. Rencontre.

Il compte parmi les artistes belges les plus acclamés chez nous, mais aussi à l'international. Sa musique électro-pop, sa voix et sa personnalité ont conquis autant les Francophones que les Flamands, et on le réclame régulièrement pour performer dans des pays comme la Turquie ou l'Égypte, la Suisse ou l'Allemagne.

Sur Spotify, il est streamé par près d'un million de personnes chaque mois. Mais lorsqu'il n'a rien à dire, ni à promouvoir, Max Colombie est le plus discret des hommes. Et il a tout récemment révélé s'être défait d'une addiction à la cocaïne et à l'alcool. Après avoir fait beaucoup la fête et connu de sombres lendemains, il réapparaît plus vivant que jamais. Avec une troupe de danseurs, qu'il compare à une armée de la paix, l'artiste a imaginé un spectacle plus ambitieux que tous ceux qu'il a présentés jusqu'ici.

Publicité

"Taste" est votre quatrième album et vous l'avez voulu très autobiographique. Pourquoi maintenant?

"Le premier album, je l'avais écrit pour convaincre une personne de m'aimer. Aujourd'hui, les raisons pour lesquelles je fais de la musique ont changé."

C'est quelque chose de très instinctif et automatique qui est arrivé. Lorsque j'ai commencé à écrire ces chansons, je sortais d'une rupture sentimentale et je me sentais mal. Le premier album, je l'avais écrit pour convaincre une personne de m'aimer. Aujourd'hui, les raisons pour lesquelles je fais de la musique ont changé. Avant, j'usais de beaucoup de métaphores, plus maintenant.

Si vous avez appelé l'album "Taste", c'est parce que vous avez retrouvé le goût de la vie?

Je crois avoir été longtemps comme anesthésié et puis, la vie est revenue. La récréation était terminée. J'ai commencé à voir les choses telles qu'elles sont. J'avais trop fait la fête et m'étais aveuglé. La réalité peut être effrayante, mais belle aussi.

Lire aussi Youssef Swatt's, premier de classe

Publicité

Vous utilisez beaucoup d'AlterBoy, sorte de vocoder, sur cet album.

Cela ajoute une octave de plus à ma voix et la fait ressembler à celle d'une très jeune fille. C'est un effet que je recherchais. Cela ajoute une couche intéressante à la chanson. Au fond de moi, je sens une part très féminine. Tout ce qui est émotionnel est fort féminin chez moi. En tout cas, je le vois comme ça.

Publicité

La progression musicale sur ce disque est très opératique et devient plus dramatique au fur et à mesure.

C'est parce qu'on y entend les saisons, les hauts et les bas. J'ai choisi plusieurs genres musicaux pour amplifier l'histoire comme si c'était le soundtrack d'un blockbuster.

Plusieurs morceaux sont particulièrement dansants et vous êtes vous-mêmes un excellent danseur. La musique est-elle très physique pour vous?

"Je trouve que les gens ne dansent pas assez, mais chez moi, c'est naturel. Il n'y a pas besoin que cela apparaisse comme un talent mais comme un langage."

Vous savez, lorsque les animaux sont en danger, ils se mettent à trembler. C'est une réaction naturelle. Les humains avaient cette réaction aussi, mais socialement, on a appris à effacer cela. Je trouve que les gens ne dansent pas assez, mais chez moi, c'est naturel. Il n'y a pas besoin que cela apparaisse comme un talent mais comme un langage.

Il était question, au printemps dernier, que vous vous produisiez dans un show spécial au pied des pyramides en Égypte. Et ce fut annulé. Que s'est-il passé?

Le promoteur local ne nous a pas payé la somme due et c'était quelques heures avant le show. Donc, j'ai dû annuler. Il y a toujours une bataille pour rembourser les personnes qui avaient acheté un ticket. Mais nous comptons faire ce show, plus tard, avec un autre promoteur.

Votre nouveau spectacle est très différent du précédent puisque cette fois, vous êtes entouré par une troupe de danseurs. Pourquoi souhaitiez-vous cela maintenant?

J'ai toujours rêvé de ça. Cette troupe de danseurs est comme une armée de la paix. Ce sont des supers héros amicaux. Le chorégraphe Malik Zaryaty est Montois et a apporté une dimension nouvelle au projet.

En mars prochain, vous jouerez deux fois au Sportpaleis d'Anvers. Une salle que vous connaissez bien. Qu'a-t-elle de spécial?

C'est là où enfant, vous découvrez les plus grandes stars internationales. Et c'est une salle où vous pouvez contrôler l'ensemble du show. Où que vous soyez assis dans la salle, vous pouvez apprécier l'entièreté du spectacle. C'est quelque chose que j'apprécie. Et les possibilités sont infinies. Je loue la salle et je fournis, avec mon équipe, tout le matériel. Je dessine moi-même le projet du spectacle. J'aurais aimé de la pluie sur scène mais financièrement, cela ne sera pas possible parce que cela réclame un drainage en-dessous de la scène qui est très coûteux. Mais il y aura beaucoup d'autres effets.

Rock **** "Taste" d'Oscar and The Wolf. Sony Music. En concert au Sportpaleis d’Anvers les 14 et 15 mars 2025.

Rock "Taste" D'Oscar and The Wolf Sony Music. En concert au Sportpaleis d’Anvers les 14 et 15 mars 2025. Note de L'Echo: