The Doug: "En prenant du recul, on peut se réparer"

Il a 23 ans, vient de Clermont-Ferrand et n’a rien d’autre qui le relie à Jean-Louis Murat si ce n’est une jolie plume. The Doug, aka Jules Garnier, fait son entrée en musique, quelque part entre Orelsan et Eddy de Pretto. Son premier album, "réparer", est déjà un incontournable de la saison. Interview.

Il arrive parfois qu’un premier album vous mette une claque. Ce fut le cas, l’an passé, avec "La Symphonie des éclairs" de Zaho de Sagazan, ce l’est, cette fois, avec "réparer" de The Doug. Deux artistes de la même génération. Ce dernier, dont on fait la connaissance dans les bureaux de sa firme de disques, en est à sa première journée promo complète de toute sa vie. Cela se voit un peu. Mais on sent qu’il apprendra vite.

Sur votre bras droit, on découvre ce tatouage: "Je vous salue Sarajevo". Quelle en est l’histoire?

C’est une référence à un court métrage de Jean-Luc Godard, sorti en 1993, qui dure deux minutes. C’est lui avec une photo qui met en miroir la société de consommation détruisant peu à peu la culture et la Serbie qui détruit, par la guerre, la culture bosniaque, pendant la guerre des Balkans. Je trouvais que c’était un super texte. Si non, je ne suis pas de Bosnie, mais j’aimerais y aller.

"La musique me permet d’enlever les choses qui me tracassent, me peinent et me tourmentent et les chanter avec le plus d’émotion possible."

The Doug, ce n’est pas un nom d’artiste très habituel. Pourquoi celui-là?

Cela m’a été inspiré par un copain écossais de mon frère qui s’appelait Douglas. Je lui ai volé son nom. En plus, au début, je ne savais pas si je voulais faire de la musique en français ou en anglais, en groupe ou en solo. Donc, j’ai choisi The Doug comme The Strokes ou The Beatles. Alors, The Doug, cela fait un peu personnage, puisque je suis seul, comme The Big Lebowski.

En trois minutes, vous balancez deux références cinématographiques...

Je regarde pas mal de films. C’est une passion que je me découvre. Le cinéma est plus complexe que la musique, mais faire le benêt sur scène me correspond mieux. La musique me permet d’enlever les choses qui me tracassent, me peinent et me tourmentent et les chanter avec le plus d’émotion possible.

Dans "Bisou magique", vous dites: "Elle ne sait pas que je suis une mine anti-personnel". Cela vous vient d’où cette image?

À la base, c’est une chanson qui parle de mon papa qui est mort. Et où je m’explique à lui. C’est une métaphore de l’autodestruction et de l’incapacité d’être sain pour et avec les autres. Plus jeune, je n’étais pas sain dans mes relations. Cela va mieux maintenant.

Sur l’album, il y a un duo, "Sur le sable", avec Jay Brownie, un ghettoboy. C’est-à-dire?

C’est une expression qu’il a inventée et qui vient de son hit, "Ghettoboy". C’est un gars venu du Congo en banlieue de Paris. J’apprécie énormément sa musique et sa voix. Il a une voix discrète, plus r’n’b, qui s’accorde avec la mienne plus forte.

"N’importe qui doit comprendre ce que je veux dire. Il faut que ce soit impactant directement sans passer par des trucs alambiqués."

Dans "On savait s’amuser", vous parlez de la défonce bon marché. Une plongée terrifiante.

Oui, c’est pas cher le crack à Barbès. Pour cinq balles, tu peux avoir une galette. Bon, c’est de la merde. Je ne consomme pas de ces choses-là, mais je m’y connais un peu. C’est vrai qu’ils préfèrent prendre des drogues que d’aller se cultiver (comme évoqué dans la chanson, NDLR), mais c’est le cas de plein de gens qui viennent à Paris pour une sous-culture, celle des murs de sons de la techno. C’est une chanson très factuelle qui déroule une histoire, ce qui permet de prendre la fin du morceau encore plus fortement.

Sans faire vraiment du rap, l’une de vos principales influences est celle d’Orelsan.

Je trouve qu’Orelsan écrit très, très bien mais je l’écoute peu. Je suis plutôt de son école au niveau de l’écriture. Il écrit simplement, ce que je recherche aussi avec un côté naturaliste. N’importe qui doit comprendre ce que je veux dire. Il faut que ce soit impactant directement sans passer par des trucs alambiqués.

L’une de vos autres inspirations est le rock anglo-saxon.

Oui, pas mal. Les groupes que j’ai le plus écoutés sont System of A Down et Gorillaz. Il y a des guitares partout chez moi. C’est important de faire de la chanson avec des textes, mais qui emprunte à d’autres codes comme ceux du rock grunge.

Pour la composition des musiques, vous êtes entouré de toute une bande. Et pour la production, de NKF alias Nikola Fève, que l’on retrouve sur les récents ouvrages de Zaho de Sagazan ou encore Puggy.

Le son des morceaux, je le fais avec Xavier Caux. NKF fait du mix et du master. Il ajoute, lui aussi, des idées précieuses.

L’album s’appelle "réparer".

C’est stylistique, ce choix des minuscules. La direction artistique a fait ce choix. L’album parle de choses très sombres pour aboutir à quelque chose de plus lumineux. En prenant du recul, on peut se réparer et réparer les autres. J’apprends de moins en moins à être un petit con.

Pop "Réparer" Composé par The Doug Label: Universal music En concert le 23 juin à la Fête de la musique à Izel, le 19 juillet aux Francofolies de Spa et le 26 septembre au Botanique