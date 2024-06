Une semaine de musique pour rappeler les valeurs de l'Europe

À quelques jours des élections, le Parlement européen programme quatre concerts pour rappeler la vision, les grands faits et les valeurs de la construction européenne.

Le Parlement européen organise jusqu'à vendredi quatre concerts symboliques au Parlementarium, à la veille d'élections qui promettent une déferlante eurosceptique. Maria Grazia Tanese, administratrice des projets musicaux au Protocole du Parlement, programme, parallèlement, des concerts de midi dans le jardin des citoyens, au Musée Wietz, qui se poursuivent, du lundi au jeudi, à 13 heures, jusqu'au 26 juin, avant de reprendre au mois de septembre. Une double bouffée d'oxygène.

Quelle est la philosophie de cette semaine de concerts aux Parlementarium, le centre pour les visiteurs du Parlement européen?

Je voulais faire un projet dont le concept principal est un voyage à travers la vision et l'histoire de l'Europe unie. Je ne pouvais pas ne pas commencer par Beethoven, dont on vient de fêter le bicentenaire de la "9e Symphonie" qui a donné son Hymne à la joie à l'Europe! Mais les citoyens qui viennent ici n'étant pas tous mélomanes, il fallait faire aussi quelque chose qui fasse réfléchir au-delà du concert. C'est ainsi que j'ai trouvé un magnifique projet porté par la fondation Luigi Nono, en Italie, et qui mettrait en perspective Beethoven et ce compositeur majeur du XXe siècle, conscient d'être en mage de l'establishment et revendiquant sa liberté de création.

Ce mercredi, on s'intéresse à la Première Guerre mondiale, ce jeudi, à la Seconde, avec un trio de Chostakovitch. Enfin, vendredi, la mezzo Valentina Volpe Andreazza développera l'idée très européenne d'être unis dans la diversité à travers la musique qui voyage indépendamment des frontières.

Ces concerts ont lieu la semaine qui précède les élections européennes qui promettent un ras de marée conservateur. Était-ce pour rappeler les fondamentaux de l'Europe, dont la liberté et la paix?

Exactement. C'est rappeler que l'Europe est une vision qui a amené 70 ans de paix et a stoppé les guerres entre voisins. Au regard du reste du monde, c'est inimaginable! Même si chaque nation conserve sa culture et son histoire, nous avons réussi à construire un ensemble de valeurs et d'intérêts communs. Or, on a l'impression qu'on perd tout cela de vue aujourd'hui.

Que peut la musique face à des mouvements de l'histoire qui nous dépassent?

Aujourd'hui, on va jouer Chostakovitch et il se peut que quelqu'un dise: "Mais pourquoi jouer une musique russe au Parlement européen?" Et j'espère que quelqu'un le demandera, parce qu'alors, on pourra expliquer que ce n'est pas une question de musique russe, mais de dictature et des victimes qu'elle broie.

