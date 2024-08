Tim Walz, le tonton du Midwest: un colistier complémentaire pour Kamala Harris

Tim Walz a la gouaille sans chichi d’un ancien prof et coach de football américain, qui respire le bon sens et la bonne humeur.

La candidate démocrate à la présidentielle a choisi mardi le gouverneur du Minnesota pour l’accompagner sur son ticket. Avec ce profil à la fois progressiste et humainement accessible, elle espère attirer les électeurs blancs et ruraux du Midwest. Portrait.

Tim qui? Il y a encore quelques semaines, le nom de Tim Walz ne disait pas grand-chose aux Américains, sauf aux habitants du Minnesota où il a fait sa carrière politique jusqu’à en devenir gouverneur en 2019. Pourtant, mardi matin, quand Kamala Harris a annoncé son nom pour l’accompagner sur le ticket présidentiel, ce choix a été chaudement salué par son camp.

Ce joufflu à lunettes de 60 ans, à la chevelure blanche et dégarnie, a des airs de monsieur tout le monde, a priori peu charismatique en photo. Mais il faut l’entendre parler pour comprendre son "petit truc en plus". Non pas le talent oratoire d’un grand avocat qui harangue les foules, mais plutôt la gouaille sans chichi d’un ancien prof et coach de football américain, qui respire le bon sens et la bonne humeur. Le tonton qu’on apprécie retrouver aux dîners de famille, en somme.

Sa popularité est montée en flèche très récemment, lorsqu’il est devenu un farouche défenseur de la vice-présidente démocrate lancée dans la course à la Maison-Blanche après le retrait de Joe Biden. C’est lui qui a popularisé à gauche le terme de "weird" (bizarre, en français) pour qualifier les républicains, en particulier Donald Trump et son colistier J.D. Vance. Ces derniers jours, le mot est presque devenu un slogan repris par les élus en campagne. De quoi se faire repérer par la campagne Harris en quête du profil idéal pour le poste de "Veep".

Le Biden qu’il manquait à Harris

Au-delà du buzz sur les réseaux sociaux, Tim Walz coche de précieuses cases. Kamala Harris, l’ancienne procureure de Californie, est plutôt la candidate des villes progressistes et multiraciales. Tim Walz représente en quelque sorte tout ce qu’elle n’est pas: un homme blanc issu d’un milieu rural - il a commencé sa carrière politique en se faisant élire dans une circonscription républicaine - et au franc-parler rafraichissant qui s’adresse aux classes moyennes, en particulier celles des États du Midwest si importants le 5 novembre prochain. Bref, il est le Joe Biden qu’il manquait à Kamala Harris, dont les critiques ne manquent pas de rappeler qu’elle représente "l’élite woke de la côte ouest".

Tim Walz a travaillé au plus près de ses compatriotes en tant qu’éducateur; il chasse, il pêche sur glace et semble s’y connaître un peu en mécanique automobile.

Avant d’entrer en politique, d’abord en tant que représentant au Congrès où il a servi six mandats puis en tant que gouverneur, Tim Walz, a servi dans la Garde nationale pendant 24 ans. Il a travaillé au plus près de ses compatriotes en tant qu’éducateur; il chasse, il pêche sur glace et semble s’y connaître un peu en mécanique automobile. De quoi incarner une version plus authentique du type d’homme que J.D. Vance voudrait représenter, le copilote de Donald Trump s’étant érigé en porte-parole de l’Amérique blanche déshéritée. Mais les démocrates dénoncent son côté artificiel, lui qui a fait des études prestigieuses avant de se lancer dans l'investissement en capital-risque.

Politiquement, le bilan de Tim Walz est à double-tranchant. Ce qu’il a réussi à faire à la tête du Minnesota peut servir de modèle à l’échelle nationale pour une future présidence Harris: crédit d’impôt pour les familles, congé maladie, gratuité de la cantine scolaire, protection du droit à l’avortement, enregistrement automatique sur les listes électorales, légalisation du cannabis, restrictions sur les armes à feu…

Vue en plein écran Tim Walz et Kamala Harris lors d'une visite au St. Paul Health Center, une clinique qui pratique des avortements, dans le Minnesota, 14 mars 2024. ©REUTERS

Progressiste sauce Midwest

Les républicains, à l’inverse, dénoncent des mesures d’extrême gauche et ajoutent que Tim Walz est soutenu par l’aile progressiste du Parti démocrate et par les syndicats. Ils rappellent aussi que le gouverneur a tardé à appeler la garde nationale lors des émeutes post-George Floyd et qu’il a ordonné des mesures de restrictions pendant la pandémie de Covid-19. Mais Tim Walz est loin d’être un radical. Au Congrès, il votait plutôt aux côtés de l’aile centriste du Parti démocrate, avec une préoccupation particulière pour les questions agricoles et le droit de porter des armes à feu. Sa position à ce sujet a évolué après la fusillade de Parkland en 2018, au point que la NRA lui a retiré son soutien.

Résultat: aussi bien Alexandria Ocasio-Cortez, la cheffe de file de l’aile gauche démocrate, que Joe Manchin, le centriste de Virginie-Occidentale, ont salué la nomination de Tim Walz. Cette combinaison entre mesures progressistes et modération d’un Midwest pré-guerres culturelles rendra la tâche difficile aux conservateurs qui voudraient peindre Tim Walz en menace "woke" et "gauchiste". D’autant plus que l’homme sait tourner ses adversaires en ridicule, comme lorsqu’il répondait aux critiques sur ses mesures sur les cantines et l'avortement: "Quel monstre! Les enfants mangent et ont l’estomac rempli pour aller en cours et les femmes peuvent prendre leurs propres décisions de santé."