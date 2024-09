Accord au Congrès américain pour éviter un "shutdown" avant les élections

Démocrates et républicains se sont entendus pour éviter un blocage des institutions fédérales américaines. Le Secret Service se voit accorder des moyens supplémentaires.

Les chefs de file des démocrates et des républicains au Congrès américain ont annoncé, dimanche, un accord visant à prolonger le budget du gouvernement jusqu'à la mi-décembre et éviter une paralysie de l'État fédéral avant l'élection de novembre .

Un vote sur un projet de loi combinant le texte relatif au vote, le "Save Act", et une prolongation de six mois du financement avait échoué mercredi à la Chambre des représentants, contrôlée par les républicains. L'accord annoncé dimanche exclut le "Save Act" et ne prolonge le financement que jusqu'au 20 décembre.