Élections américaines | Des félicitations des quatre coins du monde pour Donald Trump

La victoire de Donald Trump a été saluée par la plupart des chancelleries dans le monde. Sauf à Moscou où le Kremlin préfère temporiser.

Dès que la victoire de Donald Trump a commencé à se préciser, les réactions internationales ont commencé à affluer, soit comme le veut la tradition, pour féliciter de manière formelle le nouveau président, soit chez certains, pour lui témoigner une franche sympathie.

Sans surprise, un des premiers à congratuler le nouveau président fut le Premier ministre hongrois Viktor Orban. Il ne cache pas son admiration pour son "ami" Donald Trump, qu'il a déjà rencontré à deux reprises cette année et qu'il soutient depuis 2016.

Sur un ton très neutre, le Premier ministre belge Alexander De Croo a félicité dans un bref message sur X le nouveau président républicain. "La Belgique se réjouit de pouvoir continuer à renforcer le lien transatlantique."

Dans un message posté sur X également, le président français Emmanuel Macron a adopté un ton tout aussi mesuré voire prudent. Il s’est ainsi dit "prêt à travailler ensemble comme nous avons su le faire durant quatre années". "Avec vos convictions et avec les miennes. Avec respect et ambition. Pour plus de paix et de prospérité."

"L'Italie et les États-Unis sont des nations sœurs liées par une alliance inébranlable, des valeurs communes et une amitié historique." Giorgia Meloni Première ministre italienne

Coordination franco-allemande

De son côté, le chancelier Olaf Scholz a adressé ses félicitations à Donald Trump, assurant vouloir œuvrer aux côtés des États-Unis "pour promouvoir la prospérité et la liberté". Dans la foulée, Macron et Scholz ont eu un entretien bilatéral, chacun promettant d’entretenir une "étroite coordination" pour la suite des événements.

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a, lui, évoqué une "victoire historique". "En tant qu'alliés les plus proches, nous nous serrons les coudes pour défendre nos valeurs communes que sont la liberté, la démocratie et l'esprit d'entreprise." Durant la campagne, des membres de l’équipe de campagne de Trump se sont plaints d’interférences de la part des travaillistes britanniques, après que certains militants du Labour se soient rendus aux États-Unis pour soutenir la campagne de Kamala Harris.

Le Premier ministre néerlandais Dick Schoof a pour sa part souligné que "les États-Unis sont un allié important pour les Pays-Bas, tant sur le plan bilatéral que dans des contextes internationaux, comme au sein de l'Otan". "Je me réjouis de notre étroite coopération sur les intérêts partagés entre les États-Unis et les Pays-Bas", a-t-il déclaré.

La Première ministre italienne Giorgia Meloni a, elle aussi, exprimé l'espoir que l'Italie et les États-Unis renforcent davantage leurs liens stratégiques. "L'Italie et les États-Unis sont des nations sœurs liées par une alliance inébranlable, des valeurs communes et une amitié historique."

"Nous travaillerons sur nos relations bilatérales stratégiques et sur un partenariat transatlantique solide", a également annoncé le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez.

Quant au secrétaire général de l’Otan Mark Rutte, il a assuré que le retour de Trump à la Maison-Blanche aidera l'Alliance atlantique à rester "forte". "Son leadership sera à nouveau un élément clé pour garder notre Alliance forte. J'ai hâte de travailler avec lui à nouveau pour faire progresser la paix en renforçant l'Otan."

Moscou temporise

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a félicité le futur locataire de la Maison-Blanche pour son "impressionnante victoire" et a dit espérer que ce dernier aidera l'Ukraine à obtenir une "paix juste". "J'apprécie l'engagement du président Trump en faveur de l'approche 'la paix par la force' dans les affaires mondiales. C'est exactement le principe qui peut concrètement rapprocher l'Ukraine d'une paix juste", a-t-il ajouté. Durant sa campagne, Trump n’a cessé de répéter qu’il mettrait un terme au soutien militaire et financier accordé à l’Ukraine.

Pékin espère une "coexistence pacifique" avec les Etats-Unis.

Le Kremlin a pour sa part indiqué que Vladimir Poutine n'avait pas prévu de le féliciter, préférant juger la nouvelle présidence de Donald Trump sur "ses actes".

Pékin a dit espérer une "coexistence pacifique" avec les États-Unis, alors que Trump a désigné la Chine comme ennemi numéro un de l’Amérique.

Le gouvernement taliban en Afghanistan a dit mercredi espérer "un nouveau chapitre" avec la réélection de Donald Trump qui avait signé un accord de paix avec les talibans durant son premier mandat de président des États-Unis.

"Félicitations pour le plus grand retour de l'Histoire", a quant à lui écrit le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou dans un communiqué à l'adresse de Donald Trump. "Votre retour historique à la Maison-Blanche offre un nouveau commencement pour l'Amérique et un réengagement puissant dans la grande alliance entre Israël et l'Amérique. (…) C'est une énorme victoire!"

Autre allié du nouveau président, le Premier ministre indien Narendra Modi a adressé ses "félicitations du fond du cœur" à son "ami" Donald Trump pour sa "victoire électorale historique".