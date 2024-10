Élections américaines: pourquoi ces grands médias renoncent à soutenir un candidat

De prestigieux médias américains, comme le Washington Post ou le Los Angeles Times, ont renoncé à apporter leur soutien à Kamala Harris ou à Donald Trump, mettant fin à une tradition plus que centenaire.

À quelques jours de l'élection présidentielle du 5 novembre, l'annonce a fait l'effet d'une bombe dans l'industrie des médias: le Washington Post, célèbre pour avoir révélé le scandale du Watergate, a indiqué vendredi qu'il ne soutiendrait aucun candidat lors de ce scrutin - ni des suivants -, par souci d'indépendance.

Le prestigieux journal, propriété du fondateur d'Amazon Jeff Bezos depuis 2013, met ainsi fin à une tradition de plus de 30 ans, poussé dans le dos par la volonté de son big boss. Une première qui a suscité de vives tensions au sein de sa rédaction – et en dehors. "C'est de la lâcheté, et la démocratie en est la victime", a tonné Marty Baron, ancien rédacteur en chef du Washington Post, dans un post sur X.

Cette décision "fait fi des preuves journalistiques accablantes présentées par le Washington Post lui-même sur la menace que Donald Trump fait peser sur la démocratie", ont condamné samedi dans un communiqué Bob Woodward et Carl Bernstein, ex-grands noms du journal, célèbres pour avoir révélé le scandale politique du Watergate dans les années 1970.

Le syndicat des journalistes du Washington Post a même accusé Jeff Bezos d'avoir empêché la publication d'un soutien à Kamala Harris qui avait déjà été rédigé. Une intervention toutefois démentie par une source proche de la direction.

"La décision du Washington Post sonne un peu comme un coup de tonnerre, car le journal fait partie de ces îlots de sens" qui subsistent aux États-Unis. Benoît Grevisse Professeur à l'UCLouvain

Une décision "inquiétante" pour la liberté de la presse

"Cette décision est assez exceptionnelle, et est très inquiétante quant à la liberté de la presse comme valeur démocratique, dans un contexte international où l'on voit que les coups de boutoir sont multiples, un peu partout dans le monde, y compris chez nous", souligne Benoît Grevisse, docteur en communication et professeur à l'UCLouvain.

L'annonce n'est, en effet, pas anodine, dans "une période de grande fragilité des médias d'information aux États-Unis". "On voit désormais disparaître la voie d'accès classique à l'information, ce qu'on appelle les médias locaux aux États-Unis, en raison notamment de la crise de la digitalisation. C'est très inquiétant sachant que les grands médias ne sont réservés qu'à une partie de la population américaine. Dans ce contexte, la décision du Washington Post sonne un peu comme un coup de tonnerre, car le journal fait partie de ces îlots de sens" qui subsistent dans le paysage médiatique.

La crainte de représailles si Trump est élu président

La semaine dernière, le milliardaire Patrick Soon-Shiong, propriétaire du Los Angeles Times, autre grand journal de centre gauche, avait bloqué la décision du comité éditorial du journal qui souhaitait lui aussi apporter son soutien à la démocrate. En signe de contestation, plusieurs employés, dont la responsable éditoriale du LA Times Mariel Garza, avaient remis leur démission.

Comme bon nombre d'experts, Benoît Grévisse met en évidence la crainte de ces médias de voir arriver Donald Trump au pouvoir en janvier prochain. Cela ressemble "à de l'obéissance anticipée" face à "la punition qu'ils pourraient subir si Trump revenait au pouvoir", analyse ainsi Dan Kennedy, professeur de journalisme à l'université Northeastern (Boston). D'autant que certains magnats ont des intérêts financiers liés au gouvernement. C'est le cas de Jeff Bezos: l'homme d'affaires a signé ces dernières années de gros contrats avec le gouvernement américain, et notamment avec le Pentagone, dans le domaine du stockage de données ("cloud").

Peur de s'aliéner des lecteurs?

Si certains analystes estiment que les médias tentent aussi de ne pas se mettre à dos des lecteurs potentiels, Benoît Grevisse se montre plus dubitatif, car "le lectorat d'un titre comme le Washington Post n'est pas un lectorat acquis à Trump. Même si certains Trumpistes le lisent attentivement". Indignés, de nombreux lecteurs ont d'ailleurs immédiatement réagi à l'annonce du Washington Post en assurant qu'ils allaient résilier leur abonnement.

Pour certains lecteurs, le refus de se positionner choque d'autant plus qu'il s'inscrit dans un contexte où Donald Trump menace régulièrement de s'en prendre aux licences des chaînes de télévision et d'attaquer la presse.

Quels sont les médias en faveur de Trump ou Harris?

Bien que plus que centenaire, la tradition des soutiens médiatiques, généralement décidée par des comités d'éditorialistes – et non pas par les rédactions – a connu ces dernières années un déclin aux États-Unis, dans un contexte de polarisation politique et de crise économique des médias.