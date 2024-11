Le partenariat de VW avec Rivian sera-t-il le pari gagnant?

Le logiciel est clé dans l'automobile de demain. C'est pour cela que Volkswagen, en pleine crise de surcapacité, parie encore plus sur son partenariat technologique avec Rivian.

La coentreprise logicielle entre Rivian et Volkswagen a officiellement vu le jour ce mercredi avec un investissement additionnel du groupe allemand de 800 millions de dollars dans la joint-venture.

En tout, "Rivian and VW Group Technology" aura accès à jusqu'à 5,8 milliards de dollars de VW pour se développer. Les premiers véhicules sont attendus sur les routes dès 2026.

Cet accord annoncé en juin se concrétise alors que Volkswagen est en pleine lutte "pour sa survie", pour reprendre les termes de son CEO Oliver Blume. Des fermetures d'usine en Allemagne sont sur la table, une première dans l'histoire de la société de Wolfsburg.

Le deal Rivian/VW se veut gagnant-gagnant entre le deuxième constructeur automobile mondial (derrière Toyota) et la jeune entreprise américaine. VW apporte les capitaux et Rivian doit amener, pour les véhicules électriques, une technologie capable de rivaliser avec celle de Tesla et des constructeurs chinois.

7,8 milliards € Le groupe Volkswagen a déjà dépensé 7,8 milliards d'euros dans sa filiale technologique Cariad, sans jamais réussir à rattraper la concurrence.

Gagner en agilité pour VW

À terme, cela devra revenir moins cher à Volkswagen que d'acheter la technologie à des fournisseurs. Mais à court terme, cela suscite de nombreuses critiques des représentants des travailleurs (comme Daniela Cavallo, la présidente du comité d'entreprise de VW) qui craignent que ces dépenses en milliards ne se concrétisent pas en réelles avancées.

Le point central pour Volkswagen semble être de gagner en agilité au sein d'une compagnie qui est bien plus lourde à manœuvrer qu'une start-up. Les problèmes de logiciels ont, en effet, été récurrents et obligé la société à retarder la sortie de plusieurs véhicules électriques ces dernières années.

Le défi du software serait même plus complexe que celui de l'électrification pour les constructeurs automobiles bien établis à la structure industrielle lourde.

Si les investissements conséquents de Volkswagen dans Rivian peuvent poser question, ils sont à relativiser quand on sait que le groupe Volkswagen a déjà dépensé 7,8 milliards d'euros dans sa filiale technologique Cariad, sans jamais réussir à rattraper la concurrence.

Le logiciel, la base des véhicules électriques

La bataille pour le logiciel est au cœur du développement automobile. Volvo, filiale du chinois Geely, a, par exemple, annoncé en septembre que ses nouveaux modèles seront désormais tous basés sur la même pile technologique.

Le logiciel devient, en quelque sorte, la base du véhicule et pourra ensuite être constamment mis à jour. Quand une nouvelle voiture est développée, il ne faut ainsi pas repartir de zéro. On peut se baser sur des logiciels existants qui sont, par nature, évolutifs. Un gain de temps et de ressources considérables.

C'est aussi le genre de promesses qu'amène Rivian à la table de Volkswagen. Un véhicule défini à partir d'un logiciel permet de ne pas à chaque fois devoir redévelopper celui-ci. Cela permet, au contraire, de faire évoluer les logiciels, la connectivité et les services additionnels.

Software sur roues

C'est une autre grande force des constructeurs chinois sur leur marché. C'est aussi la force de Tesla qui a popularisé les mises à jour à distance il y a déjà longtemps.

Une grande guerre sur les coûts de développement des véhicules, mais aussi sur les services connectés qu'attendent les clients, est donc à venir dans le secteur automobile.

Une approche qui n'a plus grand-chose à voir avec de l'industrie traditionnelle, mais qui sera essentielle pour les groupes automobiles à l'avenir. Cela les oblige à regarder de plus en plus vers les profils et les compétences IT. Se tourner vers la Californie est donc devenu une seconde nature pour les constructeurs allemands. À voir si cela sera suffisant.