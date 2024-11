Gautam Adani, la seconde fortune d'Asie, aux prises avec la justice américaine

Le milliardaire indien Gautam Adani et sept autres prévenus, dont son neveu Sagar Adani, sont inculpés aux États-Unis pour avoir mis en place un système présumé de versement de centaines de millions de dollars de pots-de-vin et avoir falsifié des déclarations financières.

Nouvelle inculpation pour le roi de l'énergie en Inde. Déjà mis en cause pour fraude dans le passé, Gautam Adani se voit rattrapé par la justice américaine pour avoir versé quelque 250 millions de dollars de pots-de-vin afin de décrocher des marchés dans l'énergie solaire dans son pays, et ce en levant des fonds auprès d'investisseurs internationaux et notamment américains.