Le CEO d'Olympus Stefan Kaufmann poussé vers la sortie après avoir acheté de la drogue

"Olympus, en consultation avec un conseiller juridique externe, a immédiatement enquêté sur les faits, a fait un rapport aux autorités chargées de l'enquête et a pleinement coopéré à leur enquête", a déclaré la société dans un communiqué. Elle a demandé à Stefan Kaufmann de démissionner, ce qu'il a accepté. Comme c'est de coutume au Japon, elle a également "présenté ses excuses les plus sincères pour l'inquiétude que cela a pu causer à nos actionnaires, clients et à toutes les parties prenantes".