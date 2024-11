Vivek Ramaswamy, le "Trump 2.0"

Vivek Ramaswamy accompagnera Elon Musk dans la mission donnée par le président élu Trump, à savoir "démanteler la bureaucratie gouvernementale américaine". Mais qui est Ramaswamy?

Vivek Ramaswamy sera-t-il le simple bras d'Elon Musk ou est-ce que le futur département de l'Efficacité gouvernementale sera-t-il gouverné par un vrai duo? L'avenir nous le dira.

Plutôt novice en politique, Ramaswamy avait pris part aux primaires républicaines à l'été 2023. Il s'était alors démarqué des ténors, comme Ron de Santis ou Mike Pence, avec des crédos tels que: "Dieu est réel"; "la prospérité humaine passe par des combustibles fossiles" ou "le changement climatique est un canular"...

On le dit proche des libertariens. Comme Elon Musk, il partage les idées d'une liberté individuelle plus forte que tout et d'un interventionnisme minimal de l'État.

Ramaswamy, le politicien

Sur la scène politique, ce fils d'un ingénieur et d'une psychiatre immigrés d'Inde dans les années 1970 se positionne donc à la droite de la droite.

Son franc-parler avait déjà été repéré sur des questions telles que l'implication des entreprises américaines dans les questions sociales. Ses critiques sur l'investissement environnemental, social et de gouvernance (ESG) ont aussi fait mouche. En 2022, il a même créé Strive Asset Management, dont l'objectif est de challenger Black Rock et ses investissements ESG.

Parmi les cofondateurs de Strive, on retrouve un certain J. D. Vance, qu'il a rencontré sur les bancs de la faculté à Yale et qui sera le prochain vice-président des USA.

Alors qu'il affirmait n'avoir jamais voté et se qualifiait même d'apolitique, Ramaswamy se rend en 2020 pour la première fois aux urnes et vote pour Donald Trump. Depuis, il s'est profilé pendant la campagne comme le "Trump 2.0".

Selon Forbes, à 39 ans, ce guerrier "anti-woke" et auteur de l'ouvrage "Woke, INC", pèse plus d'un milliard de dollars, faisant de lui l'un des 20 plus jeunes milliardaires du pays.

Ramaswamy, le business man

Diplômé d'Harvard en biologie en 2014, il commence sa vie professionnelle auprès du Hedge Fund QVT. En 2013, un détour par les bancs de l'université de Yale lui permet de décrocher un diplôme en droit.

En 2014, à 29 ans, il fonde Roivant Sciences avec l'idée que les géants de l'industrie pharmaceutique disposent en portefeuille de nombreux médicaments abandonnés qui valent une fortune.

Axovant, une spin-off de Roivant, lèvera ainsi en 2015 plus de 2 milliards de dollars lors de son introduction en bourse avec comme atout: un médicament candidat contre Alzheimer, Intepirdine, acquis 5 millions par Ramaswamy.

En 2020, le japonais Sumitomo Dainippon acquérera un portefeuille de cinq composants développés par Roivant et 10% du capital de la société pour 3 milliards de dollars.