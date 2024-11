Voici le plus maigre bon d'État à un an jamais proposé

Le rendement du bon d'État à un an n'est plus ce qu'il était. À partir de lundi prochain, les particuliers pourront souscrire à un nouveau bon d'État arrivant à maturité en décembre 2025 qui rapportera 1,54% net , selon les informations publiées jeudi par l'Agence fédérale de la Dette. Ce rendement net, obtenu après application du précompte mobilier de 30% au taux brut de 2,20% annoncé, est le plus faible jamais proposé pour un bon à un an.

Bon à huit ans à 1,96% net

Pour obtenir davantage de rendement via les bons d'État, il faudra consentir un investissement de plus longue durée. La Trésorerie propose également un bon d'État à huit ans, qui rapportera 1,96% net (2,80% brut). En juin dernier, un bon de même maturité proposant exactement la même rémunération n'avait attiré que dix millions d'euros. Mais à l'époque, il fallait compter avec un bon à un an plus généreux, qui rapportait 2,24% net, parce que la courbe des taux d'intérêt était inversée (taux à court terme plus élevés que les taux longs), ce qui n'est plus le cas aujourd'hui.