Xu Jiayin, d'homme le plus riche de Chine à la résidence surveillée...

Evergrande, dont la descente aux enfers fait régulièrement les gros titres, avait à la fin juin une ardoise colossale estimée à 328 milliards de dollars . Les déboires du groupe, ex-numéro un de l'immobilier en Chine, alimentent depuis deux ans la défiance dans un secteur longtemps très lucratif mais désormais boudé , sur fond de ralentissement économique et de logements inachevés.

Selon Bloomberg, son fondateur, le milliardaire de 64 ans Xu Jiayin, aussi connu sous son nom cantonais Hui Ka Yan, a été emmené au début du mois par les autorités et se trouve en résidence surveillée . L'agence cite des sources anonymes.

Xu Jiayin était, en 2017, l'homme le plus riche d'Asie , avec une fortune estimée à 45,3 milliards de dollars. Depuis les déboires de son groupe, sa richesse a considérablement fondu pour atteindre 4,3 milliards de dollars en 2022, selon le classement des milliardaires Hurun.

Né en 1958 dans une famille très pauvre de l'est de la Chine, Xu Jiayin a été élevé par ses grands-parents. Sa mère est morte d'une septicémie quand il était bébé. "Tout ce qu'on mangeait à l'école, c'était du pain et des pommes de terre", a-t-il expliqué en 2018, d'après le Guardian.

Il a initialement été refusé à l'université, avant de finalement obtenir une place à la Wuhan Institute of Iron and Steel, après sept mois de préparation intensive. Dans les années 90, il profite de l'ouverture de la Chine vers l'international pour grimper les échelons, et finit par créer son groupe immobilier, dont l'endettement, alors botte magique vers la croissance, est aujourd'hui le talon d'Achille, alors que les autorités chinoises serrent la vis sur les financements depuis quelques années.