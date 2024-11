Trump ou pas, un cadre limpide et une réglementation stable continueront d'attirer les investisseurs, estime Maria Mediluce, la patronne de la coalition We Mean Business

À la COP29, comme aux précédentes, les entreprises sont présentes en masse, à l’affût des contacts et opportunités qu’offre la grande foire de conférences et workshops qui se tient en marge des négociations. Une partie d’entre elles cherchent à mettre en valeur leur stratégie de décarbonation.

"Dans notre réseau, 17.000 entreprises s’engagent à atteindre la neutralité carbone, et plus de la moitié d’entre-elles, 9.000, le font au travers de l’initiative 'Science Based Target (SBT)'", un engagement cohérent avec l’objectif de limiter le réchauffement global à 1,5°C, indique Maria Mediluce, CEO de We Mean Business, une "Bingo" (ONG Business & Industrie) qui cherche à accélérer la transition des entreprises vers la décarbonation.

"Les entreprises qui ont une SBT et celles qui font rapport réduisent davantage leurs émissions que celles qui ne le font pas." Maria Mediluce CEO de We Mean Business

Engagement à atteindre la neutralité carbone

À l’échelle des très gros acteurs, 1.145 des 2.000 plus grandes entreprises cotées du monde ont pris des engagements volontaires net zéro, selon le Net Zero Tracker, qui souligne que l'augmentation est sensible en Asie. Il épingle au passage des géants comme Tesla, Hertz, Nintendo ou encore Berkshire Hathaway qui n'ont pas d'objectif en la matière.

Pour la coalition We Mean Business, difficile d'objectiver pour l'instant dans quelle mesure ces engagements se traduisent en baisses d'émissions. Une fois qu’une entreprise a fixé des objectifs, encore faut-il qu’elle fasse des rapports sur sa progression: "Certaines le font, d’autres pas. Étant donné qu’elles ne s’y sont engagées que très récemment, on n’a pas assez de données pour montrer si elles font des progrès ou non. Ce que nous savons, c’est que celles qui ont une SBT et celles qui font rapport réduisent davantage leurs émissions que celles qui ne le font pas", poursuit-elle.

"Les multinationales doivent choisir où elles investissent: si elles sentent qu’elles ne seront pas soutenues aux États-Unis, elles iront dans d’autres pays." Maria Mediluce CEO de We Mean Business

Le spectre du backlash

"Dans certaines juridictions, principalement aux États-Unis, dans des États républicains, on a constaté ces deux dernières années beaucoup de 'backlash' contre des entreprises qui déclarent leurs engagements climatiques", poursuit-elle, citant le cas du géant de la gestion d'actifs BlackRock. Des États ont déclaré qu’ils ne pourraient pas faire de business avec cette entreprise parce qu’elle parlait trop des ESG. Beaucoup d’entreprises ont décidé de ne plus s’exprimer pour éviter ce type de risques", déplore Maria Mediluce.

Faut-il craindre, avec le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, une nouvelle vague de backlash ? Elle s'attend surtout à ce que les multinationales déplacent leurs investissements dans les clean tech. "Les multinationales doivent choisir où elles investissent: si elles sentent qu’elles ne seront pas soutenues aux États-Unis, elles iront dans d’autres pays." Mais rien n’est écrit, ajoute-t-elle: on sait que les organes fédéraux ne seront pas très soutenants, mais il sera intéressant de voir comment les États se positionneront. En tout état de cause, les engagements climatiques des entreprises devraient rester porteurs sous nos latitudes, estime-t-elle encore depuis Bakou. "Je crois qu’en Europe, en Chine, en Asie, les entreprises vont le faire parce que c’est bon marché et surtout parce que c’est très bon pour la sécurité énergétique de l’entreprise."

Les Nations unies attendent dans les mois qui viennent les nouveaux objectifs des États pour l’échéance 2035, et certains commencent à sortir du bois - à l'ouverture de la COP29, le premier ministre britannique Keir Starmer a annoncé que le Royaume-Uni réduirait ses émissions de 81% pour 2035. "Du côté des entreprises, on est contents de voir de telles ambitions, mais on veut voir les plans détaillés. Une chose est claire: quand un gouvernement donne un cadre limpide et une réglementation stable, il attire les investissements", conclut la lobbyiste.