Des frappes russes en Ukraine font un mort et 23 blessés

Dimanche, dans la région méridionale de Kherson , des tirs d'artillerie et des frappes aériennes russes ont touché des immeubles résidentiels, tuant une femme de 61 ans et blessant sept personnes, a déclaré Oleksandr Prokudin, son gouverneur.

Et 16 personnes ont été blessées après sept frappes aériennes nocturnes effectuées par la Russie sur la ville de Zaporijjia , elle aussi dans le sud du pays, et ses environs, a déclaré la police nationale ukrainienne.

Ce dernier a publié, comme la police, des images de voitures endommagées et d'immeubles aux fenêtres et aux balcons arrachés. "Il y a eu une boule de feu et une explosion ici et cela semblait très proche de moi", a déclaré une femme âgée dans une vidéo publiée par la police.