Pour l'Otan, les soldats nord-coréens déployés en Russie constituent "une menace"

Le secrétaire général de l'Otan a confirmé le déploiement de soldats nord-coréens dans la région de Koursk, et appelé la Russie et la Corée du Nord à cesser leurs opérations.

Le secrétaire général de l'Otan, Mark Rutte, a confirmé, lundi, que des troupes nord-coréennes ont été envoyées en Russie , et que plusieurs de ces unités ont été déployées dans la région de Koursk . Il a appelé la Russie et la Corée du Nord " à cesser immédiatement ces actions ". Le Néerlandais intervenait après une réunion entre des représentants de la Corée du Sud et les autorités de l'Otan, ainsi que les autres pays membres du partenariat indo-pacifique de l'alliance (Australie, Nouvelle-Zélande, Japon).

Le secrétaire général de l'Otan a précisé que "plus de 600.000 soldats russes ont été tués ou blessés dans la guerre de Poutine" et que "le déploiement de troupes nord-coréennes à Koursk est aussi un signe du désespoir croissant" du président russe .

Intenses consultations

D'après la Corée du Sud, environ 10.000 soldats nord-coréens ont été déployés en Russie. Ce contingent s'ajoute à la livraison de plus trois millions d'obus de la Corée du Nord à la Russie , soit trois fois plus que les obus fournis à l'Ukraine par ses alliés occidentaux.

Selon plusieurs sources, Pyongyang aurait reçu en échange de son aide militaire, en plus d'un paiement substantiel, une aide technologique militaire et un soutien diplomatique international .

"Pyongyang a déjà fourni à la Russie des millions de munitions et de missiles balistiques qui alimentent un conflit majeur au cœur de l'Europe et compromettent la paix et la sécurité mondiales", a déploré Mark Rutte. "En échange, Poutine fournit à la Corée du Nord des technologies militaires et d'autres formes de soutien pour contourner les sanctions internationales", a-t-il dénoncé.