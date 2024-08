L'Ukraine affirme désormais avoir conquis 74 localités dans la région de Koursk , où elle a lancé une incursion il y a huit jours. "Il y a 74 localités sous le contrôle de l'Ukraine. Des inspections et des mesures de stabilisation y sont menées", a déclaré Volodymyr Zelensky, le chef de l'État ukrainien sur Telegram. Il a aussi assuré que "des centaines" de Russes avaient été faits prisonniers .

Le président ukrainien a fait état de combats "difficiles et intenses" face à l'armée russe dans cette région frontalière de l'Ukraine. Il s'agit de la plus vaste incursion d'une armée étrangère sur le sol russe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Le commandant de l'armée ukrainienne, Oleksandr Syrsky, a affirmé que ses troupes avaient "progressé dans certaines zones d'un à trois kilomètres" au cours de la journée de mardi, prenant le contrôle de "40 kilomètres carrés" supplémentaires . De leur côté, les forces russes ont annoncé "déjouer" de nouvelles attaques ukrainiennes dans la région de Koursk, où elles ont dit avoir envoyé des renforts et infligé des pertes à leurs adversaires.

Évacuation de civils à Soumy

Dans la région voisine de Belgorod , le gouverneur Viatcheslav Gladkov a décrété ce mercredi l'état d'urgence . "La situation dans notre région de Belgorod reste extrêmement difficile et tendue en raison des bombardements des forces armées ukrainiennes. Des maisons ont été détruites, des civils sont morts et ont été blessés", a-t-il écrit sur Telegram.

Les autorités des régions de Koursk, Voronej, Nijni-Novgorod et Briansk ont également indiqué que des drones provenant d'Ukraine avaient été abattus par la défense aérienne russe durant la nuit.

Quelles avancées pour l'Ukraine?

Les autorités russes avaient admis, lundi, la perte de 28 localités et des gains territoriaux ukrainiens s'étendant sur une zone de 40 kilomètres de largeur et de douze kilomètres de profondeur.

Le général Syrsky, chef des forces armées ukrainiennes, revendique la conquête par ses soldats de plus de 1.000 kilomètres carrés en Russie.

Stratégie

Cette offensive, a-t-il promis, s'arrêtera si Moscou accepte les conditions posées par l'Ukraine : "Plus vite la Russie acceptera de rétablir une paix juste (…), plus vite cesseront les incursions des forces de défense ukrainiennes en territoire russe".

"Plus vite la Russie acceptera de rétablir une paix juste (…), plus vite cesseront les incursions des forces de défense ukrainiennes en territoire russe", a déclaré Guéorguiï Tykhy, le porte-parole de la diplomatie ukrainienne.

Difficile pour la Russie

Le chef de l'État russe, Vladimir Poutine, réclame pour sa part que Kiev cède à la Russie les territoires qu'elle occupe et renonce à adhérer à l'Otan .

L'offensive ukrainienne a déjà provoqué la fuite de plus de 120.000 habitants, selon les autorités russes. Pour le moment, au moins 12 civils ont été tués et plus de cent blessés.