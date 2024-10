Le covid est de retour en Belgique. Faut-il s'en inquiéter? Réponse avec Yves Van Laethem et Steven Van Gucht.

Nez qui coule, toux, maux de tête... On commence à avoir l'habitude: le covid fait son retour en Belgique cet automne, en pleine campagne de vaccination. Fin septembre, les indicateurs étaient en hausse, avec un taux moyen de positivité de 20,7%, selon le rapport hebdomadaire de Sciensano.

Une circulation plus intense du virus, mais qui reste modérée. "Elle correspond seulement à la moitié du pic qu'on a connu l'hiver passé", compare le virologue Steven Van Gucht.

"Tant qu'il n'y a pas de variant particulier, qui donnerait lieu à une nouvelle pandémie, il n'y a pas lieu de s'inquiéter." Yves Van Laethem Infectiologue

Le nombre de cas pourrait-il néanmoins continuer à augmenter? "Actuellement, les chiffres semblent se stabiliser, mais il est toujours difficile de dire si cela annonce une baisse ou une nouvelle augmentation", poursuit-il.

Il faut, dans tous les cas, s'attendre à ce que le covid ne nous lâche plus, quelle que soit la période de l'année. "On avait déjà connu une petite vague en juillet, donc on voit que cela continue et fluctue toute l'année, comparé à la grippe, qui fonctionne plutôt comme une grande vague sur une durée limitée, note Steven Van Gucht. Le coronavirus est plus imprédictible."

Pas de saturation dans les hôpitaux

Mais pas de panique: la situation dans les hôpitaux est sous contrôle et on ne devrait pas voir revenir des mesures comme le port du masque obligatoire - qui reste toutefois recommandé. "Tant qu'il n'y a pas de variant particulier, qui donnerait lieu à une nouvelle pandémie, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Et rien ne le laisse penser pour le moment", assure l'infectiologue Yves Van Laethem.

Actuellement, c'est le variant "Kp3", appartenant à la famille Omicron, qui domine en Belgique. Quant au variant XEC, détecté pour la première fois en Allemagne en juin, il n'est pas encore apparu chez nous. Et il ne devrait pas nous inquiéter davantage, selon les deux experts, puisqu'il fait lui aussi partie de cette vaste famille de virus moins virulents.

Covid ou pas covid?

Vous avez des symptômes du covid, mais votre autotest est négatif? "Normalement, les tests fonctionnent toujours - même pour les nouveaux variants -, mais il peut arriver qu'un test soit faussement négatif en raison d'un manque de sensibilité. Surtout dans le cas d'une réinfection", explique Steven Van Gucht.

Autre explication: d'autres virus circulent en ce moment, comme les rhinovirus. Un gros rhume qui peut être aussi perturbant qu'un covid...

La saison de la grippe et du VRS (virus respiratoire syncytial) n'est, en revanche, pas encore arrivée.

"(En cas de contamination) on reste à la maison si on peut, on fait preuve de bon sens dans ses relations avec les personnes plus fragiles... Comme on devrait le faire pour tous les virus." Yves Van Laethem Infectiologue

Que faire si on est positif au Covid-19?

En pratique, si l'on présente des symptômes tels que de la toux, de la fièvre, des courbatures, de la fatigue, l'autotest comme le port du masque restent recommandés (mais ne sont plus obligatoires).

Et en cas de test positif? S'il vaut mieux privilégier le télétravail, il n'est plus requis de s'isoler. Si vous devez quand même vous rendre au bureau, il est donc préférable de porter un masque. "En résumé, on reste à la maison si on peut, on fait preuve de bon sens dans ses relations avec les personnes plus fragiles... Comme on devrait le faire pour tous les virus", conclut Yves Van Laethem.