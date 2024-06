"Ce n'est pas une victoire, c'est un moment historique", les déclarations de la soirée électorale

Les phrases-clés des présidents de partis au soir des élections législatives et européennes.

À chaque QG son ambiance. C'est assurément du côté des Engagés et du MR, côté francophone, et de la N-VA, côté flamand, qu'elle était la plus chaude. Voici ce qu'ont déclaré les présidents de parti en milieu de soirée, alors que les résultats n'étaient pas encore totalement définitifs, mais que les principales tendances se dégageaient.

"La fête ne sera pas longue. On doit se mettre au travail!" Georges-Louis Bouchez Président du MR

Publicité

La joie de Georges-Louis Bouchez au MR

Côté francophone, c'est Georges-Louis Bouchez qui a pris la parole en dernier. Son parti est le nouveau leader du paysage politique francophone. Tant à Bruxelles que très probablement en Wallonie, le MR est désormais le parti dominant.

"Ce n'est pas une victoire, c'est un moment historique", s'est réjoui Georges-Louis Bouchez. Mais il a également prévenu les cadres et militants réformateurs: "Cette victoire doit nous responsabiliser. (...) Dès demain (lundi), je prendrai des contacts pour mettre en œuvre des gouvernements le plus rapidement possible. La fête ne sera pas longue. On doit se mettre au travail."

Lire aussi Élections 2024 : une victoire éclatante du MR en Région bruxelloise

"Le remontada, nous l'avons faite!" Maxime Prévot Président des Engagés

La "remontada" des Engagés de Maxime Prévot

"Quelle belle victoire!" Maxime Prévot avait le sourire des grands soirs. La refondation de son parti a porté ses fruits. Les Engagés progressent nettement en Wallonie, mais aussi à Bruxelles, et sont selon lui "le vainqueur moral de ces élections".

"La remontada, nous l'avons faite", a exulté le président des Engagés. Pour lui, les électeurs ont donné un signal clair: "Ils veulent que les centristes soient une force d'action dans les gouvernements."

"La Flandre a plus que jamais choisi l'autonomie" Bart De Wever Président de la N-VA

Bart De Wever et la N-VA triomphants

En Flandre, l'énorme surprise est venue de la résistance affichée par la N-VA, qui parvient à rester le premier parti du (nord du) pays, alors que les sondages donnaient le Vlaams Belang vainqueur.

Bart De Wever était donc logiquement triomphant en montant à la tribune pour s'exprimer. "Avec ces choix dont il faudra tenir compte, la Flandre tourne la page de la politique Vivaldi", a lancé le président de la N-VA.

Constatant que le tournant à droite pris en Wallonie, il a fait savoir qu'il prendrait "dès demain, les contacts nécessaires pour regarder si on peut nouer le plus vite possible une alliance pour sortir le pays du marasme sur le plan budgétaire et le réformer de manière approfondie".

"On constate une tendance à l'érosion. Les résultats ne sont pas à la hauteur de nos espérances." Paul Magnette Président du PS

Soupe à la grimace pour le PS de Paul Magnette

Au siège du PS, ce n'était pas l'ambiance des grands soirs. Le président socialiste Paul Magnette a temporisé, lorsqu'il s'est exprimé sur le coup de 21h30. Les dépouillements tardaient en Wallonie et les socialistes voulaient continuer à y croire, parce que les chiffres des bassins industriels n'étaient pas encore arrivés. Même si Paul Magnette concédait une hausse "des partis de droite".

"Il est difficile de donner un message clair dès ce soir. Nous réunirons le bureau du parti ce lundi après-midi. Nous verrons alors quelle attitude prendre." Le PS choisira ensuite de ne plus s'exprimer dans les médias avant la réunion de lundi, dès lors que les tendances se confirmaient tant à Bruxelles qu'en Wallonie: le MR est désormais la première force politique francophone.

Lire aussi Élections 2024: le MR devient la première force politique de Wallonie

"We will be back." Alexander De Croo Open VLD

À l'Open Vld, Alexander De Croo en larmes

C'est un Premier ministre sortant ému aux larmes qui a dû constater la déroute de son parti. "Pour nous, c'est une soirée particulièrement difficile. Nous avons perdu cette élection. J'étais la figure de proue de cette campagne. Ce n'est pas le résultat que j'espérais et je ne me déroberai pas à mes responsabilités. Dès demain, je démissionnerai de mon poste de Premier ministre. Je me concentrerai pleinement sur les affaires courantes. Je préparerai tout pour une bonne transmission à mon ou mes successeurs. Notre pays a besoin d'un nouveau gouvernement rapidement", a-t-il insisté. "Mais nous sommes combatifs et résistants et nous reviendrons plus forts. 'We will be back'."

Le président de l'Open VLD Tom Ongena a démissionné dans la foulée et le parti a fait savoir qu'il irait dans l'opposition.

Vooruit ouvert à toutes les discussions

"Nous sommes ouverts à toutes les discussions" Melissa Depraetere Président de Vooruit

"Nous sommes ouverts à toutes les discussions dans les prochains jours et nous voulons toujours prendre nos responsabilités", a indiqué la présidente de Vooruit, Melissa Depraetere, précisant toutefois que son parti ne s'engagerait dans un gouvernement que si c'est "au bénéfice des gens". Les socialistes flamands sont en progrès en Flandre "pour la première fois en 20 ans", s'est-elle réjouie. Le parti devrait être troisième ou quatrième parti au nord du pays, tant au niveau flamand qu'au fédéral.