Élections communales: ces gagnants qui peuvent encore tout perdre...

Dans certaines communes, le scrutin a livré des résultats tels qu'on va s'y arracher les cheveux avant de constituer une majorité. Tour d'horizon en Wallonie et à Bruxelles.

Tous les chiffres sont connus, mais eux seuls ne suffisent pas toujours pour trouver la solution de l'équation. Les résultats des élections communales de dimanche dernier entraînent un casse-tête dans certaines communes.

On connaît la situation compliquée de certaines villes, où le gagnant évident peine à choisir son partenaire. À Mons, le PS de Nicolas Martin a pris le dessus sur la liste Mons en Mieux de Georges-Louis Bouchez. Avec 44,64%, les socialistes occuperont 22 sièges sur les 45 du conseil communal. Avec qui s'unir? Le bourgmestre Nicolas Martin préfère éviter Mons en Mieux, mais n'a pas encore pu choisir.

Trouver le partenaire

À Liège, le PS, gagnant, privilégie l'appui du MR, mais ce n'est pas plié. À côté, à Herstal, le bourgmestre PS Frédéric Daerden n'a plus le soutien de sa population pour gouverner en solo et envisage une coalition avec le PTB. Mais là non plus, ce n'est pas fait.

Autre grande ville où le PS a perdu sa majorité absolue, La Louvière. Et dans la cité des Loups aussi, les négociations pour trouver un partenaire ne sont pas bouclées.

À Molenbeek, la tripartite progressiste, prisée par la bourgmestre PS Catherine Moureaux, n'a pas encore tous ses contours. Le PTB est approché, mais il ne permettrait qu'une courte majorité. Qui ajouter? La Team Fouad Ahidar? Molenbeek Autrement?

Dans certaines communes, il n'y a carrément pas de vainqueur clair, ce qui brouille davantage la situation.

À Schaerbeek, l'alliance MR/Engagés bénéficie subitement de l'appui du conseiller communal Sait Köse, qui était inscrit sur une autre liste.

Casse-tête chez les ânes

Prenons Schaerbeek, où aucune bipartite n'est possible. Il faut au minimum une tripartite pour modeler une majorité.

Les 47 sièges étaient ainsi répartis au soir du scrutin, rendant plusieurs formules mathématiquement possibles: le PS (19,2%, dix sièges) était suivi de très près par le cartel MR-Les Engagés (18,2% et dix sièges également). Derrière, Ecolo-Groen (neuf sièges), la Liste du Bourgmestre (six sièges), le PTB (six sièges), la Team Fouad Ahidar (quatre sièges) et 1030 Ensemble (deux sièges).

Mais ce mardi matin, coup de théâtre. Audrey Henry, la tête de liste MR-Engagés, a annoncé sur BX1 qu'un candidat indépendant avait rejoint la liste MR. Il s'agit du conseiller communal Sait Köse, qui s'était présenté sur la liste de Georges Verzin, 1030 Ensemble. Voilà le cartel MR/Engagés, fort de onze sièges, qui passe devant le PS, et veut mener les négociations.

Audrey Henry revendique donc l'écharpe. Mais Hasan Koyuncu, la tête de liste socialiste, reste le champion des voix (3.832), loin devant Audrey Henry (2.615) et l’engagé Cédric Mahieu (1.170).

Pas simple. D'autant que Sait Köse, lui, a assuré qu'il ne soutenait pas plus le MR que le PS.

Difficile de prédire qui prendra l'écharpe à Forest, Spa ou Malmedy...

Qui sera bourgmestre?

À Forest, la liste MR-DéFI aura dix des 35 sièges du conseil communal. PS-Vooruit en occupera neuf. Ecolo-Groen et le PTB ont décroché chacun huit sièges. Les Engagés, deux.

Une coalition PS-Ecolo-PTB pèserait 25 sièges. Une coalition MR-DéFI-Engagés-PS-Vooruit en compterait 21. Les tractations chauffent... Qui sortira bourgmestre: le socialiste Charles Spapens ou le MR Cédric Pierre-De Permentier?

À Spa aussi, le jeu est très ouvert. La liste Alternative+, menée par Frank Gazzard (apparenté PS), s'est imposée (38,25%) devant le MRuc (31,17%), qui a perdu sa majorité absolue. Pluriel! suit (27,47%). Tout est possible, le vainqueur de dimanche n'a pas encore gagné la partie.

À Malmedy, Alternative a décroché onze des 23 sièges, avec 47,20% des suffrages. Jean-Paul Bastin, bourgmestre sortant et chef de groupe des Engagés au Parlement wallon, pourrait rester bourgmestre. Mais Ensemble Changeons Malmedy, emmené par le PS André Denis, obtient aussi onze sièges, avec 44,16%.

Ces deux-là pourraient s'associer. Ou bien chacun d'eux pourrait approcher Progrès et ses 8%. Il y a donc deux bourgmestres possibles.

À Wavre, Engagés, PS et Ecolo boutent la liste du bourgmestre dans l'opposition.

Déblocage à Wavre

En Hainaut, plusieurs communes avancent encore dans l'inconnu. À Thuin, le PS a perdu sa majorité absolue, avec 37,11%. Derrière, pressent le MR (32,39%) qui a réussi une belle progression, les Engagés (23,60%) et Ecolo (4,80%). Marie-Eve Van Laethem n'est pas sûre de rempiler comme bourgmestre.

À Estinnes, l'actuelle bourgmestre Aurore Tourneur (Les Engagés) et sa liste EMC peuvent aussi craindre une alliance entre MRGens, PS et Estinnes + qui les verrait reléguées dans l'opposition.

À Frameries, le PS a décroché 13 sièges, le MR six et Be Frameries huit. Ces deux derniers pourraient s'entendre pour repousser les socialistes dans l'opposition. Arnaud Malou sera-t-il bourgmestre ou sera-t-il écarté par l'Ecolo Manu Di Sabato?

À Bernissart, la Liste du Bourgmestre (35,23 %) a perdu sa majorité absolue. Les groupes 100% Citoyens et MR 6tem-ic pourraient bouleverser le paysage politique de la commune. Roger Vanderstraeten va-t-il rempiler?