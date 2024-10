Elections communales: le PTB renonce à son droit d'initiative à Anvers

Le parti d'extrême gauche renonce à son droit d'initiative prévu par les règles électorales flamandes. N-VA et Vooruit ont annoncé des négociations exclusives.

Si la N-VA et Vooruit ne présentent pas d'ici lundi soir un accord de coalition pour diriger la ville d'Anvers, le PVDA-PTB n'entend pas reprendre pour autant le droit d'initiative qui lui revient théoriquement.

Arrivé 2e le 13 octobre dans la cité portuaire, le parti de Raoul Hedebouw avait initialement dit qu'il pourrait reprendre le droit d'initiative pour former une majorité. Mais maintenant que la N-VA et Vooruit ont annoncé qu'ils menaient des négociations exclusives , le PVDA-PTB estime que cela aurait peu de sens de reprendre l'initiative politique.

"On voit qu'il y a une forme de pré-accord entre la N-VA et Vooruit, pas seulement à la ville, mais aussi au niveau national et provincial", a commenté M. D'Haese interrogé par Belga. "Nous n'allons donc pas organiser des discussions qui n'aboutiront à aucune majorité. Au niveau des districts, là nous prendrons par contre notre droit d'initiative.