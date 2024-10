Comment l'invalidité des femmes en Belgique a explosé en 25 ans

En un quart de siècle, le nombre de femmes en invalidité a augmenté de 345%. Elles sont aujourd'hui plus nombreuses que les hommes. Pourquoi? Explications.

Le chiffre de 500.000 malades de longue durée est désormais bien ancré dans le débat public. La Belgique connaît en effet une augmentation significative de personnes en incapacité de travail depuis plus d'un an. Ce qui apparaît peut-être moins, c'est que la majorité de ces malades sont des femmes. Elles sont aujourd'hui près de 300.000.

De multiples causes expliquent ce phénomène de société. Elles sont souvent propres à la gent féminine. Des politiques ciblées devraient donc logiquement lui être consacrées. Cela n'apparaît pourtant pas dans les dispositifs déjà mis en place, ni dans ceux envisagés pour l'avenir.

Alors que la coalition Arizona a inscrit la réintégration des malades de longue durée parmi ses priorités, les Mutualités Libres publient une note d'information pour attirer l'attention sur les spécificités liées aux femmes et formuler dix recommandations.

x2 Les femmes actives sur le marché du travail ont près de deux fois plus de risques de tomber en incapacité de travail de longue durée que les hommes.

En 25 ans, +345% de femmes en invalidité

C'est un chiffre impressionnant: entre 1996 et 2022, le nombre de femmes en incapacité de travail depuis plus d'un an a augmenté de 345%. En chiffres absolus, cela signifie qu'elles étaient 67.000 alors et 298.000 aujourd'hui. Dans le même temps, le nombre d'hommes en invalidité a augmenté de 71%. Ils étaient plus nombreux que les femmes en 1996 (120.000), mais les courbes se sont croisées autour de 2009 et ils sont désormais largement moins nombreux (205.000).

Ces chiffres sont influencés par la participation accrue des femmes au marché du travail au fil des années, notamment dans le sillage du passage de l'âge de la retraite des femmes de 60 à 65 ans à partir de la fin des années 1990 et par l'instauration du système des titres-services au début des années 2000.

Désormais, les femmes actives sur le marché du travail ont près de deux fois plus de risques de tomber en incapacité de travail de longue durée que les hommes. Les inégalités hommes-femmes se traduisent également en termes d'incapacité de travail.

Quelles maladies présentent ces femmes? Une part plus importante d'entre elles (40%) présente des troubles psychiques (burn-out, dépression... ) que les hommes (34%). Idem pour les troubles dits musculo-squelettiques, comme les problèmes de dos (32% contre 30%).

"La ménopause joue un grand rôle dans l'incapacité de travail, et encore plus depuis qu'on a allongé les carrières des femmes." Gungör Karakaya Mutualités Libres

Pourquoi les femmes sont-elles plus exposées à la maladie?

Globalement, rappelle Gungör Karakaya, expert des Mutualités Libres, les femmes sont plus sujettes aux maladies chroniques que les hommes pendant l'âge actif.

La santé de leur appareil reproducteur et les questions hormonales sont également très importantes, rappelle-t-il. Or, ce sujet reste largement tabou dans le monde du travail. Outre les maladies comme l'endométriose ou les affections comme les douleurs menstruelles, l'impact de la dépression post-partum et plus tard la (pré)ménopause sont non négligeables.

"La ménopause joue un grand rôle dans l'incapacité de travail, et encore plus depuis qu'on a allongé leurs carrières", souligne Gungör Karakaya. Pour situer l'importance de la question, les femmes de plus de 45 ans représentent 21,5% de la population active en Belgique.

Par ailleurs, les femmes sont plus susceptibles de travailler dans des secteurs qui sont de gros fournisseurs de malades de longue durée, comme celui des titres-services par exemple. Elles représentent aussi deux tiers des aidants-proches, catégorie présentant deux fois plus de risques de tomber en invalidité.

Enfin, et sans être exhaustif ici vu l'ampleur du sujet, les femmes subissent une série de violences liées aux inégalités dont elles sont victimes. Il y a la violence physique que subit une femme sur 13 environ. Et la violence sociale et professionnelle qui se traduit par des salaires moindres que les hommes (près de 20% dans le secteur privé) et le nombre de temps partiels plus élevé: quatre femmes sur dix ne travaillent pas à temps plein, contre un homme sur dix.

Dix recommandations pour agir contre l'invalidité des femmes

"Cette situation résulte de choix économiques et de politiques de santé", considère Gungör Karakaya. Les Mutualités Libres adressent donc dix recommandations aux décideurs politiques, afin de "placer ce sujet au sommet de l'agenda politique".

On épinglera la demande d'une campagne d'information sur la périménopause, la reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle, l'amélioration des conditions de travail dans les secteurs à haut taux d'incapacité de travail et un coup d'accélérateur dans les politiques d'égalité de genre.