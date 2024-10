Scale-up de l'année: Copains, Dog Chef, e-peas et Soil Capital en lice

Copains, Dog Chef, e-peas et Soil Capital concourront en décembre pour le titre de douzième scale-up de l'année.

Les quatre entreprises nommées au prix de scale-up de l'année 2024 sont connues. Le prestigieux prix, organisé par EY en collaboration avec L'Echo, BNP Paribas Fortis, et WorxInvest, en est à sa douzième édition. L'an passé, c'est l’éditeur nivellois de logiciels destinés à la construction Vertuoza qui avait raflé la mise.

Copains

Cette année, trois entreprises wallonnes et une bruxelloise sont en lice. Il y a d'abord le groupe hennuyer de boulangerie Copains. Codirigée par Olivier et Jonathan de Cartier, l'entreprise a une ambition: proposer des pains et de la pâtisserie artisanale de qualité dans la grande distribution.