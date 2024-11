Édito | Formation du gouvernement fédéral: deux semaines et une obligation de résultat

Avec leur suffrage, les citoyens belges ont rebattu les cartes et offert plusieurs options pour gouverner en se passant des extrêmes , Vlaams Belang à droite et PTB à gauche. Malheureusement, 156 jours plus tard, le 16 rue de la Loi ne dispose pas encore d’un nouveau locataire.

La prolongation par le souverain de la mission du formateur Bart De Wever (N-VA) ce mardi – et non l’acceptation d’une nouvelle démission - nous donne envie d’être un chouïa optimiste. Elle nous conduit à penser, ou plutôt à espérer, que les présidents des principaux partis politiques à la manœuvre sont des personnalités responsables .

Option bazooka

Quant à l’hypothèse de recourir aux pouvoirs spéciaux avec un gouvernement resserré, elle ne suscite pas l’enthousiasme. Pour rappel, ces pouvoirs permettent de confier à l’exécutif des prérogatives qui sont en principe de la compétence du législatif. Ils ont notamment été utilisés en pleine crise économique durant les années 1980 ou plus récemment lors de l’épidémie de Covid-19. Nuance, mais de taille, ces événements étaient dus à des facteurs exogènes et non à des blocages politiques. Or, la situation qui nous occupe aujourd’hui résulte avant tout de l’incapacité des négociateurs à s’entendre sur un programme de coalition.