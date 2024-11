Formation du gouvernement fédéral: Vooruit à bord, l'Arizona de Bart De Wever peut enfin commencer à négocier

Après une démission refusée et un nouveau délai de 15 jours accordé par le Palais, le formateur Bart De Wever a accéléré le tempo jeudi. Le président de la N-VA réunissait ses homologues des cinq partis de l'Arizona autour d'une nouvelle proposition et sur base d'une méthode adaptée.

L'objectif affiché était de permettre à Vooruit de rester à table et jeter enfin les bases d'un accord de gouvernement . On rappelle que les réticences des socialistes flamands avaient poussé Bart De Wever à étudier la possibilité de faire appel à l'Open Vld .

Dès l'entame de la réunion organisée à la Chambre en pleine séance plénière, Vooruit avait salué des ouvertures de la part du formateur, sous réserve d'une analyse poussée des éléments avancés. Les autres partis attendaient le "oui" des socialistes flamands qui ont confirmé vendredi qu'ils acceptaient d'entrer en négociation avec N-VA, MR, CD&V et Les Engagés.

Véritable départ

Si de nouveaux épisodes de tension ne sont évidemment pas à exclure, la coalition qui était apparue comme à la fois la plus confortable (81 sièges sur 150) et la plus cohérente sur le plan politique dans la soirée du 9 juin, prend enfin un véritable départ.