Formation du gouvernement fédéral: dans quelques jours, on reparlera de l'Arizona

Les élections communales et la discrétion semblent avoir plongé les négociations pour une coalition fédérale dans la torpeur. L'accélérateur devrait être enclenché la semaine prochaine.

Le prototype Arizona ne fait plus trop parler de lui. Depuis que Bart De Wever a été reconduit par le Roi dans sa fonction de formateur, c'est silence radio au sujet de la tentative de former une coalition fédérale par cinq partis (N-VA, MR, CD&V, Engagés et Vooruit).

Il y a trois principales explications à ce mutisme, qui devrait bientôt cesser.

Publicité

1/ On délègue

Depuis que Bart De Wever a repris le collier, début septembre, au terme d'une mission de médiation à but conciliateur menée par Maxime Prévot (Les Engagés), ce sont surtout les groupes de travail thématiques qui buchent. Ceux-ci doivent dégager un maximum de points de consensus, avant que les présidents de partis s'emparent de leurs analyses pour espérer conclure.

Lire aussi Formation fédérale: les négociations pour un gouvernement avancent à un train de sénateur

2/ On respecte

Publicité

Publicité

Durant la première partie de la mission de Bart De Wever et aux premières heures de celle de Maxime Prévot, les fuites dans la presse se sont accumulées à propos des divergences et crispations dans le groupe arizonien. Les fortes dissensions entre Georges-Louis Bouchez (MR) et Sammy Mahdi (CD&V) à propos de la taxation des plus-values sur actifs financiers étaient étalées et commentées, permettant à l'opposition d'y ajouter son grain de sel. Tout cela avait poussé Bart De Wever à annoncer son renon au Roi.

Désormais, on respecte assez bien ce silence, qui permet de travailler dans une certaine sérénité.

Bart De Wever (N-VA), bourgmestre d'Anvers depuis près de 12 ans, est fortement menacé en son fief par un petit jeune venu du PTB-PVDA.

3/ On se vend

Il ne faut pas déduire des deux premiers points que les principaux concernés – les présidents de parti et leur cour rapprochée – ont été pleinement mobilisés sur les notes de travail ces dernières semaines. Ils ont surtout été occupés par les élections locales de ce dimanche, et ils le seront encore pour quelques jours. Parce qu'ils veulent voir triompher leur parti, bien sûr, mais aussi parce que la majorité de ces ténors de l'Arizona sont eux-mêmes candidats sur leur liste. Et pas pour rire.

Publicité

Des présidents de parti candidats

Bart De Wever (N-VA), bourgmestre d'Anvers depuis près de 12 ans, est fortement menacé en son fief par un petit jeune venu du PTB-PVDA, Jos H'haese (32 ans). Imaginer la métropole portuaire aux mains des marxistes n'est bien sûr pas envisageable pour le président des nationalistes flamands. Il s'est donc engagé à fond dans la lutte pour garder les clefs de son hôtel de ville, quitte à les refiler à la numéro deux de la liste N-VA, Els van Doesburg, s'il devient Premier ministre.

Georges-Louis Bouchez (MR) mène la liste "Mons en Mieux" dans la cité du Doudou, actuellement aux mains du socialiste Nicolas Martin. Il s'est démené pour la campagne, poussant (en vain) Julie Taton à la deuxième place. Il a sillonné les cafés de l'entité, a promis la fin des "barakis" s'il était élu...

Deux fortes personnalités, l'une en Flandre l'autre en Wallonie, pour deux combats de choc donc. Mais les autres présidents ont aussi vu leur temps phagocyté par la campagne qu'ils mènent dans leur fief, même si c'est pour devoir décliner la responsabilité communale lorsqu'une fonction leur sera proposée au sein de la coalition fédérale en préparation.

Maxime Prévot (Les Engagés), bourgmestre en titre à Namur, se doit de laisser la maison communale à ses couleurs. Conner Rousseau (Vooruit) est candidat bourgmestre dans sa ville de Saint-Nicolas. Au CD&V, Sammy Mahdi pousse la liste conjointe "Open Vld CD&V" à Vilvorde. Il est finalement le seul des présidents de l'Arizona à ne pas briguer de poste de bourgmestre.

Lire aussi Tribune | La coalition Arizona part sur une bonne base pour réformer les pensions

"Tout est prêt pour poursuivre." Sammy Mahdi Président du CD&V

Ça repart dans quelques jours?

Tout ce qui précède laisse entendre que des négociations plus poussées devraient reprendre une fois le scrutin local passé et les résultats digérés. Sammy Mahdi l'a confirmé ce jeudi matin au micro de Radio 1 (VRT). Les discussions doivent passer "la sixième vitesse" dès la semaine prochaine. "Tout est prêt pour poursuivre", a-t-il expliqué.

À l'entendre, la Belgique peut espérer une réforme fiscale rapidement. Sammy Mahdi voudrait que de nouvelles mesures fiscales entrent en vigueur dès janvier prochain. Car si l'on ne propose une réforme fiscale qu'en février, elle ne pourra entrer en vigueur que l'année suivante, "et nous ne pouvons pas nous le permettre", a-t-il souligné.