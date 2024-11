Formation du gouvernement fédéral: l'Open Vld invité aux négociations

Le formateur Bart De Wever (N-VA) a demandé aux libéraux flamands de l'Open Vld de participer aux négociations en vue de former un exécutif fédéral. Quelques jours après le départ de Vooruit, le nationaliste flamand, qui est attendu mardi prochain au Palais, entend tester l'hypothèse d'un attelage avec la formation conduite par Eva De Bleeker .

Au total, cette coalition disposerait d'une majorité à la Chambre, mais elle serait très courte: 76 sièges sur 150 (contre 81 pour l'Arizona). On ne peut faire plus étriqué.

Vers une coalition "Lagon"?

Une "Suédoise bis" ou une "Lagon" (N-VA, Open Vld, CD&V, MR, Les Engagés), comme préfèrent l'appeler certains , aurait en revanche l'avantage d'être politiquement plus cohérente, puisqu'elle serait clairement ancrée au centre droit, dès lors que les socialistes flamands n'en feraient pas partie. À noter: cette coalition n'aurait pas de majorité dans le groupe linguistique néerlandophone (43 sur 88). C'était le cas également sous la Vivaldi, mais la N-VA n'avait cessé de le dénoncer.

Pour l'heure, l'option ne convainc pas le CD&V, comme l'a encore rappelé son président Sammy Mahdi à la Chambre jeudi ."Une majorité qui ne tient qu'à un siège, et sans majorité flamande en plus, à un moment où on doit mener des réformes importantissimes, ça ne va pas, c'est donner la possibilité à chacun des 76 députés de jouer les 'shadow' Premier ministres", a-t-il averti.