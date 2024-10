L'Arizona discute de la fin des quotas de genre dans les CA

Dans l'attente des élections communales, la formation du gouvernement fédéral n'avance quasi pas. Prudents, N-VA, Vooruit, MR, CD&V et Engagés ont, en effet, décidé d'éviter, d'ici le 13 octobre, les sujets sensibles qui pourraient donner du grain à moudre aux partis composant l'opposition présumée au futur exécutif de Bart De Wever.

Mais, discrètement, des groupes de travail continent à défricher le terrain du futur accord de gouvernement. À ces réunions, survient une idée à contre-courant, a appris L'Echo: la fin des quotas de genre dans les conseils d'administration des sociétés cotées en bourse et dans les services publics fédéraux au sens large.

La "meilleure personne au meilleur endroit"

La note consacrée à l'égalité déposée par le formateur prône une politique du personnel "proactive et axée sur les compétences", dont le leitmotiv serait "la meilleure personne au meilleur endroit", donc "sans quotas ni postes vacants distincts pour certains groupes cibles". "Nous supprimons tous les quotas introduits dans les entreprises publiques et cotées en bourse, dans les conseils d'administration, les comités exécutifs et les postes fédéraux de haut niveau", y lit-on aussi.