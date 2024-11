Pour Georges-Louis Bouchez, "on peut commencer à négocier l'Arizona dès demain"

Que va faire Vooruit? C'est la question du moment. Plus précisément: les socialistes flamands vont-ils revenir à la table de négociations avec les quatre autres partis (N-VA, MR, CD&V, Les Engagés) qui tentent, depuis juillet, de former un gouvernement dit "Arizona"?

Ce jeudi, Conner Rousseau, président de Vooruit, a indiqué avoir reçu "une nouvelle proposition, qui contient des ouvertures importantes". Il a quelque peu précisé de quoi il s'agit: "Davantage de contributions de la part des plus riches, le maintien de l'indexation et des charges réparties plus équitablement".