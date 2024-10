Conflit au Moyen-Orient en direct | L'armée israélienne dit avoir tué le numéro deux de la force d'élite du Hezbollah

Retrouvez les derniers développements de l'escalade des tensions au Moyen-Orient.

Mercredi 30 octobre

→ Le nouveau chef du Hezbollah s'engage à poursuivre le "plan de guerre" de Nasrallah

Le nouveau chef du Hezbollah, Naïm Qassem, a déclaré mercredi qu'il s'engageait à poursuivre le "plan de guerre" de son prédécesseur Hassan Nasrallah, tué le mois dernier par Israël.

"Mon plan d'action est une continuation du plan d'action de notre chef, Sayyed Hassan Nasrallah", a déclaré Naïm Qassem dans son premier discours pré-enregistré en tant que chef du Hezbollah, s'engageant à poursuivre "le plan de guerre qu'il (Nasrallah) a préparé avec la direction" du groupe soutenu par l'Iran.

→ Liban: série de raids sur Baalbeck après un ordre d'évacuation israélien

Un correspondant de l'AFP a fait état mercredi d'une série de raids visant Baalbeck et ses alentours après un ordre d'évacuation israélien émis dans la matinée, et concernant l'ensemble de cette ville millénaire de l'est du Liban.

Le maire de Baalbeck, Moustafa al-Chall, a confirmé que des frappes avaient touché la ville et ses environs, sans fournir plus de détails.

→ L'armée israélienne annonce avoir tué le numéro deux de la force d'élite du Hezbollah

L'armée israélienne a annoncé mercredi avoir "éliminé" le numéro deux de l'unité al-Radwan, la force d'élite du Hezbollah, dans la région de Nabatiyé dans le sud du Liban, plus d'un mois après avoir tué son chef.

"Moustafa Ahmad Chehadé a préparé de nombreuses attaques terroristes contre l'État d'Israël", a indiqué l'armée dans un communiqué, affirmant qu'al-Radwan avait "pour objectif de s'infiltrer dans le territoire israélien et occuper des secteurs près de la frontière nord". Le commandant de l'unité, Ibrahim Aqil, avait été tué le 20 septembre dans une frappe israélienne sur la banlieue sud de Beyrouth.

→ Liban: l'armée israélienne appelle la population à évacuer la région de Nabatiyé dans le sud

L'armée israélienne a appelé mercredi les habitants de la région de Nabatiyé, dans le sud du Liban, à évacuer avant des opérations militaires contre des installations du mouvement islamiste pro-iranien Hezbollah dans la zone.

"Pour votre sécurité, vous devez évacuer immédiatement vos maisons et vous déplacer au nord de la rivière Awali", a averti sur X un porte-parole de l'armée en langue arabe Avichay Adraee, alors que l'agence de presse officielle libanaise (Ani) a fait état d'une série de frappes israéliennes sur la ville de Nabatiyé.

→ Premier discours du nouveau chef du Hezbollah attendu ce mercredi

Le nouveau chef du Hezbollah libanais, Naïm Qassem, doit prononcer son premier discours mercredi, au lendemain de sa désignation à la tête de la formation pro-iranienne, a indiqué à l'AFP une source proche du groupe.

"Un discours du nouveau chef du Hezbollah, Naïm Qassem, est prévu mercredi", selon la source. Le Hezbollah, en guerre contre Israël, avait annoncé mercredi la nomination de Naïm Qassem, plus d'un mois après la mort de son chef Hassan Nasrallah dans une frappe israélienne.

→ 43.163 Palestiniens ont été tués dans la bande de Gaza

Le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas à Gaza a annoncé mercredi un nouveau bilan de 43.163 morts dans le territoire palestinien depuis le début de la guerre avec Israël il y a plus d'un an. Au moins 102 personnes ont été tuées ces dernières 24 heures, a-t-il indiqué dans un communiqué, ajoutant que 101.510 personnes avaient été blessées.

→ L'Iran affirme que sa production de missiles n'est "pas interrompue" après les frappes israéliennes

L'Iran a affirmé mercredi que la production locale de missiles n'avait pas été perturbée par des frappes israéliennes contre des cibles militaires le week-end dernier. "Nous n'avons subi aucune interruption" de la production, a assuré à la presse le ministre iranien de la Défense, Aziz Nasirzadeh.

→ Gaza: les médiateurs vont proposer une trêve de "moins d'un mois"

Les médiateurs dans la guerre à Gaza vont proposer une trêve de "moins d'un mois" au Hamas, a affirmé mercredi à l'AFP une source au fait des discussions, alors que la guerre fait rage entre Israël et le mouvement islamiste palestinien.

Les discussions entre le chef du Mossad, le renseignement extérieur israélien, David Barnea, le directeur de la CIA Bill Burns et le Premier ministre qatari à Doha, qui se sont terminées lundi, ont porté sur une proposition de trêve de "moins d'un mois", a déclaré cette source sous couvert d'anonymat.

→ Liban: l'armée israélienne appelle la population à évacuer la ville de Baalbek

L'armée israélienne a appelé mercredi les habitants de la ville de Baalbek et plusieurs localités environnantes dans l'est du Liban à évacuer leurs logements, disant vouloir mener des opérations militaires contre des installations du mouvement islamiste pro-iranien Hezbollah dans la zone.

"Pour votre sécurité et celle de votre famille, vous devez évacuer immédiatement vos habitations et vous déplacer hors de la ville et des villages", a écrit sur X le porte-parole de l'armée en langue arabe, Avichay Adraee, à côté d'une carte indiquant les routes à emprunter pour l'évacuation.

→ Les Syriens fuyant le Liban risquent l'arrestation à leur retour, selon HRW

L'ONG Human Rights Watch a prévenu mercredi que les Syriens fuyant l'offensive israélienne au Liban risquaient de se faire arrêter à leur retour au pays, alors que plus de 355.000 Syriens sont retournés en Syrie en un peu plus d'un mois de guerre.

"Les décès en détention, dans des circonstances suspectes, de personnes expulsées soulignent le risque flagrant de détention arbitraire, de violences et de persécution pour ceux qui retournent", a déclaré Adam Coogle, le directeur adjoint pour le Moyen-Orient de HRW.

Depuis le début de la campagne de bombardements aériens lancée par Israël le 23 septembre, plus d'un demi-million de personnes ont fui le Liban vers la Syrie, dont plus de 355.000 Syriens, selon les chiffres officiels libanais. HRW dit avoir répertorié cinq arrestations en octobre.

→ Liban: des responsables israéliens discutent du cadre d'un accord de trêve

Le ministre israélien de l'Énergie, Eli Cohen, membre du cabinet de sécurité, a indiqué mercredi que des discussions étaient en cours au sein du cabinet sur les termes d'une trêve avec le Hezbollah dans le sud du Liban, où l'armée israélienne mène une offensive terrestre.

"Il y a des discussions, je pense que cela va prendre encore du temps", a-t-il dit à la radio publique israélienne. La chaîne télévisée israélienne 12 a fait état de discussions mardi soir entre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et un nombre limité de responsables israéliens en vue d'une trêve de 60 jours.

Israël exige notamment le retrait du Hezbollah au nord du fleuve Litani, le déploiement de l'armée libanaise le long de la frontière israélienne, un mécanisme international d'intervention et d'application de la trêve, et la garantie qu'Israël conservera sa liberté d'action en cas de menaces, selon la chaîne.

→ Le Hezbollah annonce avoir lancé des drones d'attaque sur une base militaire au sud de Haïfa en Israël

Le Hezbollah libanais a annoncé mercredi avoir lancé "une escadrille de drones d'attaque" contre une base militaire proche de Haïfa dans le nord d'Israël.

Dans un communiqué, la formation pro-iranienne a affirmé que cette attaque contre une base militaire dans le sud de la ville de Haïfa intervenait "en riposte aux agressions et aux massacres" au Liban, où plus de 1.700 personnes ont été tuées dans des frappes israéliennes depuis plus d'un mois.

Mardi 29 octobre

→ Le chef de l'armée israélienne menace de frapper "très fort" l'Iran en cas d'attaque

Le chef d'état-major israélien, le général Herzi Halevi, a menacé mardi de frapper "très fort" l'Iran si ce pays ripostait à l'attaque d'Israël samedi contre des cibles militaires en territoire iranien.

"Si l'Iran commet l'erreur de lancer une autre salve de missiles sur Israël, nous saurons encore une fois comment atteindre l'Iran (…) et nous frapperons très, très fort", a déclaré le lieutenant-général Herzi Halevi.

S'adressant au personnel militaire qui a participé à la frappe du 26 octobre, il a déclaré que l'armée n'avait pas exécuté des frappes contre certaines cibles en Iran ce jour-là pour le cas "où nous pourrions être obligés (de frapper) de nouveau".

"Cette histoire n'est pas terminée ; nous y sommes toujours en plein dedans", a-t-il ajouté, selon un communiqué publié par l'armée.

Samedi, des avions de combat israéliens ont mené des frappes aériennes contre des cibles militaires en Iran en représailles à une attaque de missiles menée par Téhéran le 1er octobre contre Israël.

→ Incursion de chars israéliens en profondeur dans le sud du Liban

Des chars israéliens ont mené mardi dans le sud du Liban leur incursion la plus poussée depuis le début de la guerre, arrivant aux abords de la localité de Khiam, à environ six kilomètres de la frontière, a annoncé l'agence de presse officielle libanaise Ani.

"Un grand nombre de chars de l'armée d'occupation israélienne" se sont postés sur une colline à l'est de Khiam, a précisé l'agence.

Vue en plein écran La localité de Khiam, à la frontière israélo-libanaise, où les combats font toujours rage entre Tsahal et le Hezbollah. ©AFP

Le Hezbollah a ensuite annoncé avoir détruit deux chars israéliens dans la localité avec des missiles guidés et y avoir pris pour cible des soldats israéliens à l'aide de tirs de roquettes et d'artillerie.

Dans la soirée, l'Ani a indiqué que l'aviation israélienne avait mené une série de raids sur Khiam.

→ Le chef de l'ONU a écrit à Netanyahu pour protester contre l'interdiction de l'Unrwa

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a envoyé mardi une lettre au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour protester contre l'interdiction en Israël de l'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (Unrwa), cruciale notamment pour l'aide à Gaza, a annoncé son porte-parole.

"La loi telle que nous la comprenons donne 90 jours avant d'entrer en vigueur. Nous sommes en contact avec les autorités israéliennes. Le secrétaire général (…) a envoyé une lettre il y a quelques heures au Premier ministre israélien pour souligner ses inquiétudes, les questions soulevées au regard du droit international", a déclaré son porte-parole Stéphane Dujarric, espérant que la loi votée par le parlement israélien lundi ne sera "pas appliquée".

→ La Norvège demande à la CIJ de clarifier les obligations d'Israël envers les Palestiniens

La Norvège a annoncé mardi qu'elle allait demander à la Cour internationale de justice (CIJ) de se prononcer sur les obligations humanitaires d'Israël envers la population palestinienne, après l'interdiction israélienne de l'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (Unrwa).

Oslo demande aussi "de faciliter l'assistance humanitaire à la population palestinienne, fournie par les organisations internationales, y compris les Nations unies, et les États", a déclaré le Premier ministre Jonas Gahr Støre dans un communiqué.

Dans le détail, la Norvège va soumettre une résolution à l'Assemblée générale de l'ONU en vue de demander à la CIJ son "avis consultatif" concernant les obligations d'Israël "en tant que puissance d'occupation".

→ La police met fin à une occupation étudiante à la VUB

Le bâtiment I de la Vrije Universiteit Brussel (VUB) a été évacué mardi vers 17h00, après une nouvelle occupation étudiante sur le campus à Etterbeek. L'action avait débuté vers 15h30.

"Il s'agissait d'une occupation pacifique et ouverte, où tout le monde était autorisé à entrer et sortir du bâtiment", explique la militante Johanna Pinket. "Dès le début, les étudiants ont clairement indiqué qu'aucun cours ne serait perturbé, mais après dix minutes, l'électricité dans le bâtiment a été coupée et les toilettes ont été fermées."

La police s'est présentée devant l'entrée un peu plus tard et a "durement" mis fin à l'occupation, d'après les récits des activistes. "Les étudiants ont été encerclés dans le bâtiment", décrit Johanna Pinket, présente lors de l'intervention.

→ Des étudiants pro-palestiniens lancent une nouvelle occupation sur le campus de la VUB

Quelque 70 étudiants de la Vrije Universiteit Brussel (VUB), membres de l'ancien mouvement d'occupation du "Hall Jabalia", occupent depuis mardi après-midi le bâtiment I sur le campus d'Etterbeek - pour l'instant sans l'autorisation du recteur et président du Conseil interuniversitaire flamand, Jan Danckaert. Les étudiants portent la même revendication qu'auparavant, à savoir un boycott académique total contre Israël.

En mai dernier, ce groupe d'étudiants avait occupé le bâtiment STOA, situé à côté du restaurant étudiant. Ils avaient également organisé un sit-in devant le bureau du recteur. Le mouvement d'occupation avait pris fin le 10 juillet, après un accord entre les activistes et Jan Danckaert, qui avait toléré l'occupation à condition que le bon fonctionnement de l'université ne soit pas mis à mal.

→ Gaza: le bilan de la frappe israélienne sur le nord monte à 93 morts

La Défense civile à Gaza a donné mardi à la mi-journée un nouveau bilan de 93 personnes tuées dans la frappe israélienne nocturne sur un immeuble d'habitation de Beit Lahia, dans le nord du territoire palestinien.

"Le nombre de martyrs du massacre de la résidence familiale des Abounasr à Beit Lahia s'élève à 93, et 40 personnes environ sont toujours portées disparues sous les décombres", a indiqué à l'AFP Mahmoud Bassal, le porte-parole de la Défense civile.

→ Le Hezbollah dit avoir élu son numéro deux Naïm Qassem à la tête du mouvement

Le Hezbollah libanais a annoncé mardi avoir élu son numéro deux, Naïm Qassem, à la tête de la formation pro-iranienne pour succéder à Hassan Nasrallah, tué le 27 septembre dans une frappe israélienne sur la banlieue sud de Beyrouth.

"Le conseil de la Choura", organe dirigeant du Hezbollah, "s'est accordé pour élire cheikh Naïm Qassem secrétaire général du Hezbollah", a annoncé un communiqué de la formation islamiste chiite en guerre contre Israël.

→ L'armée israélienne dit qu'un drone en provenance du Yémen a atteint le sud d'Israël

L'armée israélienne a dit qu'un drone en provenance du Yémen avait atteint mardi matin la région d'Ashkelon, dans le sud d'Israël, avant de tomber dans une zone dégagée.

"Les sirènes ont retenti entre 6h39-6h42 à Ashkelon, un drone ayant traversé le territoire israélien et tombé dans une zone dégagée des environs", a indiqué l'armée dans un communiqué, précisant qu'"aucun blessé n'est à déplorer".

→ Liban: 60 morts dans plusieurs frappes d'Israël sur l'est

Au moins 60 personnes, dont deux enfants, ont été tuées dans plusieurs raids israéliens dans l'est du Liban, selon un bilan "non définitif" du ministère de la Santé libanais.

Le ministère a cité notamment un raid sur Al-Allaq qui a fait 16 morts, un autre sur al-Hafir qui a fait dix morts ainsi qu'un bombardement sur le secteur de Ram dans lequel neuf personnes ont été tuées. Six personnes, dont un enfant, ont été tuées dans une frappe sur la localité de Bodai. Un deuxième enfant est décédé dans "un raid de l'ennemi israélien" sur la localité de Brital.

Ces bombardements n'ont pas été précédés des appels à évacuer publiés par l'armée israélienne avant ses bombardements ailleurs au Liban.

→ Deux morts dans des frappes israéliennes en Syrie à la frontière libanaise, selon une ONG

L'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH) a fait état mardi de deux morts dans des raids israéliens sur des véhicules près du village syrien d'Al-Nazariya à la frontière avec le Liban, une zone déjà visée récemment par Israël.

D'après cette ONG, qui dispose d'un vaste réseau de correspondants dans le pays, ce secteur est utilisé pour la contrebande et le transport de personnes et de marchandises par des chemins de terre entre le Liban et la Syrie.

Des avions de guerre israéliens ont attaqué le point de passage de Al-Qaa-Jousieh situé dans la campagne de Homs, pour la deuxième fois en trois jours, causant d'importants dégâts matériels, selon l'OSDH.

Lundi 28 octobre

→ Washington opposé à une loi israélienne interdisant les activités de l'Unrwa

Les États-Unis se sont déclarés "très préoccupés" par un projet de loi, approuvé par le parlement israélien, qui prévoit d'interdire les activités de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa) en Israël. "Nous avons clairement fait savoir au gouvernement israélien que nous étions profondément préoccupés par cette proposition de loi", a déclaré à la presse le porte-parole du département d'État, Matthew Miller, réitérant le rôle "crucial" joué par l'agence onusienne dans la distribution de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza.

"Nous continuons d'exhorter le gouvernement israélien à suspendre la mise en œuvre de cette législation. Nous lui demandons de ne pas l'adopter du tout, et nous envisagerons les prochaines étapes en fonction de ce qui se passera dans les jours à venir", a-t-il affirmé en soulignant que le secrétaire d'État Antony Blinken avait évoqué le sujet lors de son récent déplacement au Proche-Orient.

L'interdiction des activités de l'Unrwa en Israël "crée un dangereux précédent", a déclaré sur X le chef de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, Philippe Lazzarini. Il a dénoncé le dernier épisode en date "d'une campagne en cours pour discréditer" l'agence onusienne, principal acteur des opérations humanitaires dans la bande de Gaza, estimant que son interdiction allait "aggraver les souffrances des Palestiniens" dans le territoire ravagé par plus d'un an de bombardements israéliens.

→ Israël dit avoir discuté d'un nouveau cadre pour un accord sur la libération des otages

Israël a dit avoir discuté au Qatar d'un "nouveau cadre" en vue d'un accord impliquant la libération des otages retenus à Gaza, au retour de son chef négociateur de Doha, selon le bureau du Premier ministre israélien. "Le directeur du Mossad, David Barnea, est revenu après avoir rencontré le chef de la CIA et le Premier ministre qatari", a affirmé dans un communiqué le bureau de Benjamin Netanyahu.

"Les parties ont discuté d'un nouveau cadre unifié qui intègre de précédentes propositions et prend aussi en compte les principaux enjeux et les évènements récents dans la région", a ajouté le bureau sans autre précisions. "Dans les prochains jours, les discussions se poursuivront entre les médiateurs et le Hamas pour examiner la faisabilité des pourparlers et continuer à tenter de les faire avancer vers un accord", a-t-il conclu.

→ Israël bombarde Gaza et le Liban après une proposition égyptienne de trêve

Israël a mené lundi des frappes meurtrières au Liban et sur la bande de Gaza, où la guerre se poursuit sur deux fronts contre le Hezbollah et le Hamas, après que le président égyptien a proposé une trêve de deux jours dans le territoire palestinien.

Ni Israël, ni le mouvement islamiste palestinien n'ont commenté cette proposition formulée dimanche par le président Abdel Fattah al-Sissi, mais selon des médias israéliens, le chef du Mossad, David Barnea, est arrivé au Qatar pour des discussions avec le chef de la CIA, Bill Burns, portant sur un cessez-le-feu à Gaza associé à une libération d'otages.

L'Iran, qui soutient le Hezbollah et le Hamas, a haussé le ton lundi contre Israël, qu'il a menacé de conséquences "inimaginables" après les frappes menées samedi contre des cibles militaires en territoire iranien.

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a de son côté affirmé que l'Iran cherchait à fabriquer des "stocks" de bombes nucléaires pour détruire Israël.

Dans ce contexte tendu, le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir en urgence lundi à 19H00 GMT, à la demande de l'Iran, pour discuter de la situation au Moyen-Orient.

→ Cinq morts dans une frappe israélienne sur la ville de Tyr, au Liban

Cinq personnes ont été tuées et dix autres blessées dans une frappe israélienne qui a visé lundi matin le centre de la ville côtière de Tyr, dans le sud du Liban, a annoncé le ministère de la Santé.

Un photographe de l'AFP sur place a vu un immeuble résidentiel complètement effondré, et des secouristes évacuant un homme sur une civière, alors que d'autres déblayaient les débris encore fumants.

→ Au moins 21 morts dimanche dans plusieurs frappes israéliennes sur le sud du Liban

Au moins 21 personnes ont été tuées dimanche dans plusieurs frappes israéliennes sur le sud libanais, dont neuf morts dans un bombardement sur les environs de Saïda, grande ville habituellement relativement épargnée par les violences, selon le ministère de la Santé libanais.

Neuf personnes ont été tuées et 38 blessées - dont trois dans un état critique - dans une frappe sur Haret Saïda, faubourg de cette métropole de Saïda située à une soixantaine de km de la frontière avec Israël, selon un "bilan définitif" du ministère de la Santé.

Selon un correspondant de l'AFP sur place, un immeuble de trois étages a été touché et le dernier étage a été entièrement détruit. Des immeubles voisins et des dizaines de commerces proches ont été endommagés.

→ Frappes sur l'Iran: l'Irak proteste à l'ONU pour l'usage de son espace aérien par Israël

Les autorités irakiennes ont annoncé lundi avoir officiellement protesté auprès du Secrétaire-général de l'ONU et du Conseil de sécurité contre une "violation flagrante" perpétrée par Israël, dont les avions avaient, selon Bagdad, pénétré l'espace aérien irakien pour frapper samedi l'Iran voisin.

Dans cette lettre de protestation, l'Irak "condamne la violation flagrante perpétrée par l'entité sioniste dont les avions ont violé l'espace aérien et la souveraineté de l'Irak, utilisant l'espace aérien irakien pour exécuter une attaque contre la République islamique d'Iran, le 26 octobre", selon un communiqué du porte-parole du gouvernement, Bassim Alawadi.

→ Iran: le chef des Gardiens avertit Israël de "conséquences amères" après son attaque

Le chef des Gardiens de la révolution iranienne, Hossein Salami, a mis en garde lundi Israël contre des "conséquences amères" après ses frappes samedi sur des sites militaires en Iran, selon l'agence de presse Tasnim.

Le général Salami, chef de l'armée idéologique de la République islamique d'Iran, a affirmé qu'Israël n'avait "pas réussi à atteindre ses objectifs hideux" avec ces raids, en parlant d'"un mauvais calcul" et en le menaçant de "conséquences amères et inimaginables".

→ Le président égyptien propose une trêve à Gaza pour libérer des otages

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a proposé dimanche une trêve de deux jours dans la bande de Gaza pour y libérer des otages retenus dans le territoire palestinien, où la guerre entre le Hamas et l'armée israélienne fait rage depuis plus d'un an.

M. al-Sissi, dont le pays est l'un des médiateurs entre le Hamas et Israël, a proposé au Caire "un cessez-le-feu de deux jours durant lequel quatre otages seraient échangés contre des prisonniers" détenus par Israël.

Un préalable avant d'engager "sous dix jours des négociations" en vue d'un "cessez-le-feu complet et de l'entrée de l'aide humanitaire" dans le territoire palestinien assiégé et en proie à un désastre humanitaire, a-t-il ajouté.

Le président égyptien n'a pas précisé s'il avait présenté son plan au Hamas et à Israël, dont l'armée a mené des frappes samedi en Iran et poursuit ses bombardements à Gaza face au Hamas et au Liban face au Hezbollah, deux mouvements islamistes soutenus par Téhéran.

→ Le pétrole chute, Israël ayant épargné les installations énergétiques en Iran

Les cours du pétrole dégringolent lundi en Asie, après des frappes israéliennes ayant épargné les sites énergétiques iraniens, de quoi apaiser les craintes sur l'offre d'or noir, alors même que les perspectives sur la demande mondiale de brut restent maussades.

Vers 7h10 (heure belge), le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en décembre, chutait de 4,54%, à 72,60 dollars, après avoir lâché jusqu'à 5%. Celui de West Texas Intermediate (WTI) plongeait de 4,68%, à 68,42 dollars.