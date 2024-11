Conflit au Moyen-Orient | Une frappe israélienne fait des dizaines de morts dans le nord de Gaza

Des dizaines de Palestiniens ont été tués dans des frappes israéliennes sur un immeuble résidentiel de plusieurs étages abritant au moins six familles dans la ville de Beit Lahiya, dans le nord de la bande de Gaza.

La Défense civile à Gaza a fait état dimanche d'au moins 30 morts, y compris des femmes et des enfants, et de dizaines de disparus dans une frappe israélienne sur un immeuble résidentiel à Beit Lahia dans le nord du territoire palestinien. "Les chances de sauver davantage de blessés diminuent en raison des tirs continus et des bombardements d'artillerie", a précisé son porte-parole Mahmoud Bassal.