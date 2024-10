En direct | Israël mobilise des troupes supplémentaires près de la frontière libanaise

Retrouvez les derniers développements de l'escalade des tensions au Moyen-Orient.

Vendredi 18 octobre

→ Israël mobilise des troupes supplémentaires près de la frontière libanaise

L'armée israélienne a annoncé vendredi la mobilisation de troupes supplémentaires dans le nord du pays pour poursuivre "le combat" contre le mouvement islamiste libanais Hezbollah.

Publicité

L'armée "envoie une brigade de réserve supplémentaire pour des missions opérationnelles dans le nord", afin de "poursuivre le combat" contre le Hezbollah et "d'atteindre les objectifs de la guerre, notamment le retour des habitants du nord d'Israël" déplacés depuis un an par les tirs de roquettes du Hezbollah, a-t-elle dit dans un communiqué.

→ L'armée israélienne dit avoir tué deux assaillants entrés par la Jordanie

L'armée israélienne a annoncé vendredi avoir tué deux assaillants entrés en Israël par la Jordanie au sud de la mer Morte et ayant ouvert le feu sur des soldats, au lendemain de la mort du chef du Hamas palestinien, Yahya Sinouar.

"Deux terroristes ayant traversé la frontière depuis la Jordanie sur le territoire israélien au sud de la mer Morte ont été éliminés" après avoir ouvert le feu sur les militaires, a indiqué dans un communiqué l'armée, qui recherche un troisième assaillant ayant pris la fuite.

→ Un responsable du Hamas affirme que le mouvement "ne peut pas être éliminé"

Un responsable du Hamas a assuré vendredi que le mouvement islamiste palestinien ne pouvait "pas être éliminé" malgré la mort de ses dirigeants, sans toutefois confirmer que son chef, Yahya Sinouar, avait été tué à Gaza.

Publicité

Publicité

"Il semble que Israël pense que tuer nos dirigeants signifie la fin de notre mouvement et de la lutte du peuple palestinien" mais "le Hamas est un mouvement mené par des gens cherchant la liberté et la dignité et cela ne peut pas être éliminé", a déclaré à l'AFP Bassem Naïm, membre du bureau politique du Hamas.

→ Analyse | Gaza: la mort de Sinouar annonce-t-elle la désintégration du Hamas?

La mort de Yahya Sinouar, le cerveau des attaques du 7 octobre en Israël, affaiblit encore le Hamas. Mais, la guerre à Gaza va se poursuivre.

→ L'Iran assure que "l'esprit de résistance sera renforcé" après la mort du chef du Hamas

L'Iran, soutient du mouvement islamiste palestinien Hamas, a assuré jeudi soir que la mort de son chef Yahya Sinouar tué par Israël dans la bande de Gaza allait "renforcer l'esprit de résistance" en vue de la "libération" des Territoires occupés.

"Il va devenir un modèle pour la jeunesse et les enfants qui continueront sur le chemin de la libération de la Palestine. Tant que l'occupation et l'agression perdurent, la résistance se poursuivra", a écrit sur son compte X la Mission de l'Iran auprès des Nations unies à New York.

→ Netanyahu dit que la mort du chef du Hamas marque "le début de la fin" de la guerre à Gaza

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé dans la nuit de jeudi à vendredi que la mort du chef du Hamas, Yahya Sinouar, marquait "le début de la fin" de la guerre menée depuis plus d'un an à Gaza contre l'organisation islamiste en réponse à l'attaque du 7-Octobre.

Publicité

"Yahya Sinouar est mort. Il a été tué à Rafah" par l'armée israélienne, a souligné le dirigeant dans un message vidéo en anglais, ajoutant: "ceci ne veut pas dire la fin de la guerre à Gaza, mais le début de la fin".

Jeudi 17 octobre

→ Le chef du Hamas, Yahya Sinouar, éliminé? L'armée israélienne dit procéder à des vérifications

L'armée israélienne a annoncé jeudi "vérifier" si le chef du Hamas, Yahya Sinouar, avait été "éliminé" lors d'une opération dans la bande de Gaza.

"Lors des opérations de l'armée dans la bande de Gaza, trois terroristes ont été éliminés", a indiqué l'armée dans un communiqué. Les forces israéliennes "vérifient la possibilité que l'un des terroristes soit Yahya Sinouar", et "à ce stade, les identités des terroristes ne peuvent pas être confirmées", ajoute le communiqué.

→ Gaza: le bilan du bombardement israélien sur une école grimpe à 28 morts

Au moins 28 Palestiniens, dont des enfants, ont été tués jeudi dans un bombardement sur une école du nord de la bande de Gaza servant d'abri pour des civils déplacés, selon un dernier bilan du ministère de la Santé.

Publicité

L'armée israélienne affirme dans un communiqué que ce bâtiment, l'école Abou Hussein à Jabalia (Djabalia), abritait des dizaines de combattants armés du Hamas et du Djihad islamique.

L'attaque a fait également plusieurs dizaines de blessés, a dit un responsable du ministère de la Santé, Medhat Abbas.

"Il n'y a pas d'eau pour éteindre l'incendie. Il n'y a rien. C'est un massacre. Des civils et des enfants sont tués, brûlés vifs", a-t-il dit.

→ Famine: 345.000 Gazaouis en situation "catastrophique" cet hiver, avertit l'ONU

Quelque 345.000 Gazaouis seront confrontés à la faim à un niveau "catastrophique" cet hiver, contre 133.000 actuellement, avertit l'ONU dans un rapport publié jeudi, soulignant que le risque de famine persiste dans le territoire en guerre depuis plus d'un an.

L'aide alimentaire parvenue cet été avait permis d'améliorer la situation, mais le quasi arrêt des convois en septembre devrait inverser la tendance, déplore le rapport du Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC).

La publication de ce rapport intervient après la mise en garde des États-Unis et de responsables de l'ONU à Israël contre une "politique de famine" qui serait orchestrée à Gaza pour en "faire une arme de guerre", ce qu'Israël a fermement récusé.

Publicité

Selon le rapport publié jeudi, "environ 1,84 million de Gazaouis souffrent de niveaux élevés d'insécurité alimentaire aiguë correspondant au niveau 3 ou plus" de l'échelle qui en compte 5 (3: crise, 4: urgence, 5: catastrophe). Un chiffre qui devrait monter à 1,95 million entre novembre et avril, soit plus de 90% de la population, selon les projections de l'ONU pour la période novembre 2024-avril 2025.

Parmi eux, 345.000 seront confrontés à une situation "catastrophique", soit 16% de la population.

→ Des hôpitaux annoncent au moins 14 morts dans une frappe israélienne sur une école de Gaza abritant des déplacés

Au moins 14 personnes ont été tuées jeudi dans une frappe israélienne sur une école abritant des déplacés dans le camp de Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza, selon deux hôpitaux du secteur, l'armée israélienne indiquant avoir ciblé des combattants palestiniens.

Dix corps ont été transportés à l'hôpital Kamal Adwane et quatre à l'hôpital Al-Awda, selon des responsables de ces établissements, après une frappe sur l'école Abou Hussein qui sert de refuge pour les déplacés à Jabalia où les forces israéliennes mènent depuis le 6 octobre une offensive, affirmant que le Hamas tentait d'y reconstituer ses forces.

Dans un communiqué, l'armée a assuré avoir "mené une frappe de précision sur un point de rassemblement opérationnel des terroristes du Hamas et du Jihad islamique".

Le Hamas a condamné la frappe, affirmant que "les déclarations selon lesquelles l'école Abou Hussein était utilisée par la résistance étaient de purs mensonges".

Publicité

→ Frappe près de Tyr, dans le sud du Liban, après un appel d'Israël à évacuer

Au moins une frappe a touché les environs de Tyr, ville côtière du sud du Liban, peu après la publication, sur les réseaux sociaux, par l'armée israélienne, d'un appel aux habitants à évacuer une zone à Tyr et dans une ville adjacente.

Des images de l'AFPTV ont montré des volutes de fumée après l'appel lancé par l'armée israélienne aux habitants d'un immeuble situé à Al-Hoch, au sud de Tyr, à évacuer "immédiatement et à se tenir à une distance d'au moins 500 mètres".

→ Les États-Unis ont frappé des installations houthies au Yémen à l'aide de bombardiers B-2

Les États-Unis ont frappé cinq dépôts souterrains de munitions des rebelles houthis au Yémen à l'aide de bombardiers stratégiques furtifs B-2, a annoncé, mercredi soir, le ministre de la Défense américain Lloyd Austin.

"Les forces américaines ont ciblé plusieurs installations souterraines des Houthis abritant plusieurs types d'armes que les Houthis ont utilisées pour cibler des navires civils et militaires dans toute la région", a indiqué Lloyd Austin dans un communiqué.

Il s'agit du premier emploi connu à ce jour de bombardiers B-2 par les forces américaines depuis le début de leurs frappes contre les Houthis, un groupement soutenu par l'Iran.

Lire notre article complet: Les États-Unis ont frappé des installations houthies au Yémen à l'aide de bombardiers B-2

Mercredi 16 octobre

→ La Finul affirme qu'un char israélien a tiré sur une de ses positions au Liban

La Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul) a affirmé mercredi qu'un char israélien avait ouvert le feu sur l'une de ses tours de guet dans le sud du Liban, où ses Casques bleus sont déployés.

Des Casques bleus "postés près de Kfar Kila ont observé un char israélien de type Merkava tirer sur leur tour de guet. Deux caméras ont été détruites et la tour endommagée", a déclaré la Finul dans un communiqué, en déplorant des "tirs directs et visiblement délibérés" sur l'une de ses positions.

→ Liban: 16 morts, 52 blessés dans les frappes israéliennes sur Nabatiyeh

Les frappes israéliennes sur Nabatiyeh, grande ville du sud du Liban, ont fait mercredi 16 morts et 52 blessés, rapporte le ministère de la Santé, tuant notamment le maire, des conseillers municipaux, des médecins et un secouriste, selon des responsables.

Après ces frappes de l'armée israélienne, en guerre ouverte avec le Hezbollah depuis plus de trois semaines au Liban, l'émissaire de l'ONU au Liban avait appelé à "protéger civils et infrastructures civiles". La gouverneure Howaida Turk avait décrit un "massacre" dans la mairie où se réunissait le comité de gestion de crise alors que s'abattait sur la ville "une ceinture de feu".

Vue en plein écran L'armée israélienne a bombardé Nabatiyeh, grande ville du sud du Liban, ce mercredi. ©AFP

→ Le Hezbollah dit avoir tiré de nouvelles roquettes sur Safed en Israël

Le Hezbollah a annoncé avoir lancé une "salve de roquettes" sur la localité de Safed dans le nord d'Israël, pour la troisième fois en 24h.

Plus tôt, le Hezbollah s'était dit engagé dans des combats "rapprochés" et à "l'arme automatique" avec l'armée israélienne dans le sud du Liban, assurant avoir visé l'un de ses chars avec un missile "guidé".

→ L'UE et les pays du Golfe appellent à éviter l'escalade au Moyen-Orient

Les dirigeants de l'Union européenne et de six États du Golfe, réunis en sommet à Bruxelles, ont uni leurs voix mercredi pour appeler à éviter un embrasement général au Moyen-Orient.

Ce sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'UE et du Conseil de coopération du Golfe (CCG) - Arabie saoudite, Bahreïn, Émirats arabes unis, Koweït, Oman et Qatar - est une première.

"Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir et mobiliser toutes nos compétences diplomatiques pour arrêter l'escalade extrêmement dangereuse" au Moyen-Orient, a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, au début de cette réunion qu'elle a qualifiée d'"historique".

→ Le Hezbollah libanais fait état de "violents" combats avec l'armée israélienne à la frontière

Le Hezbollah a fait état mercredi de "violents" combats "rapprochés" avec l'armée israélienne aux abords d'un village proche de la frontière entre Israël et le Liban, où le mouvement pro-iranien et Israël sont désormais en guerre ouverte.

Dans son communiqué, il ajoute que ces combats "avec divers types d'armes automatiques" sont "toujours" en cours. Plus tôt mercredi, le Hezbollah avait indiqué avoir tiré un missile "guidé" sur un char israélien dans la même région.

→ Le patron de l'UNRWA alerte sur un "vrai risque" de famine à Gaza

Le chef de l'agence des Nations unies pour les Palestiniens (UNRWA) a mis en garde mercredi contre "un vrai risque" de famine "pourtant totalement évitable" cet hiver à Gaza, accusant Israël d'en être responsable.

"Nous pouvons entrer dans une situation où la famine ou la malnutrition extrême sont malheureusement de nouveau probables", a déclaré Philippe Lazzarini lors d'une conférence de presse à Berlin.

Vue en plein écran "Certains membres du gouvernement israélien font de la famine une arme de guerre", a affirmé le chef de l'UNRWA, Philippe Lazzarini. ©REUTERS

Le patron de l'UNRWA a constaté une "chute drastique" du nombre de convois d'aide alimentaire dans le sud, "à en moyenne 50 à 60 pour deux millions d'habitants, mais nous estimons que le nombre nécessaire est beaucoup beaucoup plus élevé". Quand au nord, près de 400.000 personnes sont prises au piège dans les combats et "il est devenu extrêmement compliqué" de faire parvenir l'aide humanitaire.

"La faim dans la bande de Gaza est artificiellement créée", a-t-il estimé, accusant Israël "d'empêcher activement les convois de passer la frontière". "Certains membres du gouvernement israélien font de la famine une arme de guerre", a-t-il affirmé.

→ Les pays de l'UE participant à la Finul veulent exercer une "pression maximale" sur Israël

Les 16 pays de l'UE participant à la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul) veulent "exercer une pression maximale aux niveaux politique et diplomatique sur Israël" afin d'éviter "de nouveaux incidents", a indiqué mercredi le gouvernement italien.

À l'issue d'une visioconférence réunissant les ministres de la Défense de ces pays, le ministère italien de la Défense a publié un communiqué affirmant leur " volonté partagée d'exercer une pression maximale aux niveaux politique et diplomatique sur Israël afin d'éviter de nouveaux incidents".

→ Nouvelles frappes sur Beyrouth, Netanyahu opposé à tout cessez-le-feu "unilatéral" au Liban

L'armée israélienne a frappé mercredi matin le sud de Beyrouth, après que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s'est dit mardi opposé à tout cessez-le-feu "unilatéral" au Liban, qui selon lui n'empêcherait pas le Hezbollah de regrouper ses forces dans la zone frontalière.

Deux frappes ont touché au petit matin le quartier chiite de Haret Hreik dans le sud de Beyrouth, quelques minutes après que l'armée israélienne a émis un ordre d'évacuation de ce secteur soupçonné d'abriter des "intérêts" du mouvement pro-iranien, selon des images retransmises en direct par un journaliste de l'AFPTV.

L'armée israélienne a indiqué avoir frappé un entrepôt "d'armes stratégiques appartenant à l'organisation terroriste Hezbollah".

Les États-Unis ont tenté d'accroître la pression sur Israël, se disant "opposés" à la campagne de bombardements menée sur Beyrouth et menaçant leur allié de suspendre leur aide faute d'une augmentation "spectaculaire" de l'assistance humanitaire à la bande de Gaza, au plus bas selon l'ONU.

→ L'Iran "répondra" à toute attaque israélienne, affirme Téhéran au chef de l'ONU

L'Iran "répondra résolument" à toute attaque israélienne, a mis en garde le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi lors d'un appel mardi avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, sur fond de vives tensions régionales.

"L'Iran fait des efforts considérables pour protéger la paix et la sécurité de la région, mais est tout à fait prêt à répondre résolument à toute tentative" d'Israël et "à le lui faire regretter", indique dans un communiqué publié mercredi le ministère iranien des Affaires étrangères.

L'Iran a lancé le 1ᵉʳ octobre quelque 200 missiles sur Israël, dont plusieurs missiles hypersoniques pour la première fois.

Israël a juré de faire payer à l'Iran le prix de son attaque.

Mardi 15 octobre

→ Les États-Unis "opposés" aux bombardements massifs de Beyrouth par Israël

Les États-Unis se sont dits mardi "opposés" à la campagne de bombardements menée par Israël sur la capitale du Liban, Beyrouth, et en ont fait part aux autorités israéliennes.

"Nous avons clairement fait savoir à Israël que nous nous opposons à la campagne de bombardements qu'il a lancée ces dernières semaines à Beyrouth", a déclaré à la presse le porte-parole du département d'Etat, Matthew Miller, en soulignant que ces frappes avaient baissé en intensité ces derniers jours.

→ Washington menace Israël de suspendre son aide s'il n'y a pas d'amélioration humanitaire à Gaza

Les États-Unis ont mis en garde Israël sur le maintien de l'assistance américaine sans amélioration de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, lui donnant un délai de 30 jours, a indiqué mardi le département d'État.

Cet avertissement figure dans une lettre datée de dimanche et adressée aux autorités israéliennes par les ministres américains des Affaires étrangères et de la Défense, Antony Blinken et Lloyd Austin, dans laquelle ils déplorent le faible niveau actuel d'aide humanitaire pour le territoire palestinien dévasté par la guerre.

La loi américaine exige que les bénéficiaires de l'aide militaire américaine ne refusent ni n'entravent arbitrairement l'acheminement de l'aide humanitaire américaine.

→ L'armée israélienne dit avoir capturé trois combattants du Hezbollah au Liban

L'armée israélienne a déclaré mardi qu'elle avait arrêté trois combattants du Hezbollah libanais, ajoutant qu'ils avaient été transférés en Israël pour enquête.

→ Le Hezbollah dit avoir lancé une "salve de roquettes" sur Safed dans le nord d'Israël

Le Hezbollah a dit mardi avoir lancé une "salve de roquettes" sur la ville de Safed et une base militaire proche dans le nord d'Israël, en guerre ouverte au Liban avec la formation pro-iranienne.

Durant la journée, le Hezbollah a assuré avoir visé plusieurs chars et bulldozers israéliens dans des villages frontaliers du sud du Liban, tout en affirmant avoir tiré des roquettes sur le territoire de son voisin.

→ Netanyahou dit à Macron qu'il s'oppose à un "cessez-le-feu unilatéral" au Liban

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a déclaré mardi qu'il s'opposait à un "cessez-le-feu unilatéral" au Liban lors d'un appel avec le président français Emmanuel Macron, selon un communiqué publié par son bureau.

Depuis un an, Israël et le Hezbollah libanais, un allié du Hamas palestinien, échangent des tirs transfrontaliers qui ont tourné il y a plus de trois semaines à la guerre ouverte.

→ Giorgia Meloni annonce qu'elle se rendra au Liban ce vendredi

La première ministre italienne Giorgia Meloni a annoncé mardi qu'elle se rendrait vendredi au Liban, où la mission de maintien de la paix de l'ONU (Finul), à laquelle contribue l'Italie, a essuyé des tirs de l'armée israélienne.

Devant la Chambre des députés, Mme Meloni a également affirmé qu'un retrait de la Finul dicté par Israël constituerait une "grave erreur", alors que son homologue israélien Benjamin Netanyahou a appelé dimanche le patron de l'ONU, Antonio Guterres, à mettre les Casques bleus "à l'abri immédiatement".

→ Le numéro 2 du Hezbollah dit aux Israéliens que "la solution est un cessez-le-feu"

Le numéro deux du Hezbollah libanais Naïm Qassem s'est adressé mardi aux Israéliens, affirmant que "la solution" permettant le retour des habitants du nord du pays était "un cessez-le-feu", et a menacé, sinon, de frapper "partout" en Israël.

Lors d'une allocution enregistrée et diffusée par la chaîne de la formation pro-iranienne, Naïm Qassem a annoncé une "nouvelle équation" avec l'attaque menée dimanche sur une base militaire au sud de Haïfa, la plus meurtrière du Hezbollah sur le sol israélien depuis l'escalade il y a près d'un mois.

M. Qassem est de facto le chef du Hezbollah depuis que son secrétaire général Hassan Nasrallah a été assassiné par Israël le 27 septembre. C'est la troisième fois qu'il s'exprime depuis la mort de ce dernier. "Nous ne serons pas défaits, car c'est notre terre", a-t-il encore martelé.

→ Gaza: l'ONU dénonce les "pires restrictions" de l'aide depuis le début de la guerre

L'ONU a estimé mardi que la population de la bande de Gaza était confrontée aux pires restrictions de l'aide depuis le début de la guerre il y a un an, s'inquiétant notamment de l'impact dévastateur de cette situation sur les enfants.

"Chaque jour, la situation des enfants devient pire que la veille", a déclaré James Elder, le porte-parole de l'agence des Nations unies pour l'enfance, l'Unicef.

"La quantité d'aide humanitaire acheminée dans la bande de Gaza en août a été la plus faible sur un mois depuis que la guerre a éclaté", a dit M. Elder, ajoutant qu'il y avait eu "plusieurs jours au cours de la semaine dernière (où) aucun camion de marchandises n'avait été autorisé à pénétrer dans la bande de Gaza".

Le manque cruel d'aide, associé aux frappes incessantes et au fait qu'environ 85% de la bande de Gaza a fait l'objet d'un ordre d'évacuation sous une forme ou une autre, a rendu le territoire "pour l'essentiel invivable", a déclaré M. Elder.

Lire aussi Dans les pas d'Hussein, un des 2 millions de déplacés de Gaza

→ La Turquie appelle à passer aux "sanctions" contre Israël

Le temps de la diplomatie est "dépassé", a jugé mardi le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan, lors d'une conférence sur "l'avenir de la Palestine" à Ankara.

"Nous devons passer aux sanctions. La communauté internationale doit prendre des actions légales, il faut boycotter Israël (qui) ne doit plus recevoir aucun soutien, dans aucun domaine" a-t-il martelé.

"Faute de quoi, Israël va continuer son génocide et les massacres à Gaza, parce qu'il n'en paye pas actuellement le prix économique, politique ou militaire", a-t-il poursuivi. "Et ceux qui soutiennent Israël doivent aussi en payer le prix, pour comprendre qu'il y a des limites à ce qu'ils font", a-t-il estimé.

La Turquie a rompu au printemps l'essentiel de ses liens économiques avec Israël mais une partie de l'opposition l'accuse de continuer de ravitailler le pays en pétrole au nom d'accords passés.

→ L'ONU veut une enquête indépendante sur la frappe israélienne qui a fait 22 morts au Liban

L'ONU a réclamé mardi une enquête "rapide, indépendante et approfondie" sur la frappe israélienne qui a fait 22 morts lundi dans le nord du Liban, a indiqué un porte-parole du Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'Homme.

La frappe dans le village chrétien d'Aïto a fait 22 morts, dont 12 femmes et deux enfants, lors du bombardement d'un immeuble résidentiel de quatre étages, a précisé Jeremy Laurence, lors du briefing régulier de l'Onu à Genève.

"Compte tenu de ces facteurs, nous avons de réelles préoccupations concernant le droit international humanitaire, c'est-à-dire les lois de la guerre et les principes de distinction et de proportionnalité", a souligné M. Laurence.

→ Au moins 40 morts dans les raids israéliens sur la bande de Gaza

Les bombardements de l'armée israélienne sur la bande de Gaza ont fait au moins 40 morts mardi, selon les secours palestiniens, alors que Tsahal poursuit ses opérations à Djabalia, cible d'une offensive depuis une dizaine de jours.

Selon les services de santé palestiniens, au moins 11 personnes ont été tuées lors d'un raid aérien mené par Israël dans le camp de réfugiés, situé dans le nord de la bande de Gaza. Dix autres ont péri dans la destruction d'une maison par un missile israélien à Bani Souhaïla, près de Khan Younès dans le sud de l'enclave.

Une frappe israélienne a également détruit trois habitations dans la ville de Gaza (nord), dans le quartier de Sabra. Les secours ont dit avoir récupéré deux corps dans les décombres et des recherches étaient en cours pour retrouver 12 personnes qui se seraient trouvées sur les lieux au moment de l'attaque. Cinq autres personnes ont été tuées dans le camp de réfugiés de Nousseirat, dans le centre de l'enclave.

→ Benjamin Netanyahou a dit à Joe Biden envisager de frapper des sites militaires iraniens, selon le Washington Post

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a dit à son allié américain envisager de frapper l'armée iranienne, et non des infrastructures pétrolières ou nucléaires de l'Iran, en représailles au tir de quelque 200 missiles par Téhéran sur Israël, a affirmé le Washington Post lundi.

Le 1ᵉʳ octobre, l'Iran a lancé quelque 200 missiles sur Israël, une attaque présentée comme une riposte à l'assassinat du chef du Hamas palestinien Ismaïl Haniyeh à Téhéran, imputé à Israël, du chef du Hezbollah libanais Hassan Nasrallah, ainsi que d'un général des Gardiens de la Révolution iraniens dans une frappe israélienne près de Beyrouth.

Le ministre israélien de la Défense a promis une attaque "mortelle, précise et surprenante" contre l'Iran après cette deuxième opération du genre en moins de six mois.

D'après le quotidien américain, Benjamin Netanyahou a échangé, mercredi, par téléphone avec le président américain Joe Biden, leur premier appel en plus de sept semaines. Le Washington Post cite deux sources familières du dossier, dont une américaine, qui ont requis l'anonymat.

Le Premier ministre israélien a dit prévoir de frapper des infrastructures militaires iraniennes en représailles aux tirs de missiles, selon les deux sources interrogées par le média.

Le président américain Joe Biden avait précédemment mis en garde son allié contre toute tentative de cibler les installations nucléaires iraniennes et s'est opposé à toute frappe sur les installations pétrolières.

→ Nouveaux raids israéliens au Liban, Benjamin Netanyahou veut frapper "sans pitié" le Hezbollah

Israël a mené de nouvelles frappes ce mardi dans l'est et le sud du Liban, un fief du Hezbollah, après que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a juré de continuer à frapper "sans pitié" le mouvement libanais pro-iranien, son ennemi juré.

Tôt ce matin, l'armée israélienne a lancé plusieurs frappes dans la région de la Békaa, mettant hors service un hôpital de la ville, selon l'Agence nationale de presse officielle libanaise ANI. Des raids ont également visé des villages du sud du pays.

Lundi 14 octobre

→Netanyahou veut continuer "à frapper sans pitié le Hezbollah y compris à Beyrouth"

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a affirmé lundi qu'Israël continuerait "à frapper sans pitié le Hezbollah, y compris à Beyrouth", dans une vidéo diffusée par son bureau.

"Je tiens à être clair: nous continuerons à frapper sans pitié le Hezbollah dans toutes les parties du Liban, y compris à Beyrouth", a déclaré M. Netanyahu lors d'une visite à la base militaire touchée la veille par un drone tiré par le mouvement islamiste libanais, qui a tué quatre soldats israéliens.

→ Le Hezbollah dit avoir lancé une "salve de roquettes" sur Israël

Le Hezbollah a dit lundi avoir lancé une "grande salve de roquettes" sur la ville de Safed dans le nord d'Israël, désormais en guerre ouverte au Liban avec la formation pro-iranienne.

Dans son communiqué, le Hezbollah dit riposter aux frappes israéliennes sur le Liban. Lundi, au lendemain d'une attaque de drone qui a tué quatre soldats près de Haïfa, la grande ville du nord d'Israël, le mouvement a rapporté être engagé dans des combats au sol avec des soldats israéliens dans le sud du Liban et revendiqué des tirs de roquettes sur des villes du nord et du centre d'Israël.

→ Une frappe israélienne fait au moins 18 morts dans le nord du Liban

Au moins 18 personnes ont été tuées et quatre autres blessées, lundi, après une frappe aérienne israélienne sur la région à majorité chrétienne d'Aitou, dans le nord du Liban, a indiqué la Croix-Rouge libanaise.

Plus tôt dans l'après-midi, le ministère libanais de la Santé avait annoncé un premier bilan de neuf morts et un blessé.

→ L'Iran affirme qu'il n'y a plus matière aux pourparlers indirects avec les États-Unis

Le ministre des Affaires étrangères iranien, Abbas Araghchi, a jugé lundi qu'il n'y avait plus matière aux pourparlers indirects menés avec les États-Unis via Oman, en raison des tensions régionales.

L'Iran avait confirmé en juin avoir des discussions indirectes avec les États-Unis par l'intermédiaire d'Oman. Washington et Téhéran n'entretiennent plus de relations diplomatiques depuis la Révolution islamique de 1979.

"Nous ne voyons actuellement pas matière à ces discussions, tant que nous n'aurons pas surmonté la crise actuelle", a déclaré M. Araghchi aux journalistes à Mascate, dans le sultanat, soulignant que le processus est arrêté "en raison des conditions spécifiques de la région".

→ Le Hezbollah libanais fait état de "combats violents" avec l'armée israélienne dans un village frontalier

Le Hezbollah affirme lundi être engagé dans des "combats violents" contre l'armée israélienne avec "toutes sortes d'armes automatiques, des roquettes et de l'artillerie" dans un village du sud du Liban, où la formation pro-iranienne et Israël sont en guerre ouverte.

Le Hezbollah assure encore avoir "visé un véhicule israélien de transport de troupes avec un missile guidé, y déclenchant un incendie", ainsi que d'autres soldats israéliens qui tentaient de pénétrer dans un village proche de la frontière, et tiré des roquettes sur le nord d'Israël.

→ Frappe israélienne sur l'est du Liban, le chauffeur d'un convoi humanitaire blessé

Le chauffeur d'un convoi d'aide humanitaire a été blessé lundi dans l'est du Liban, quand son camion a été atteint par le souffle d'une frappe aérienne israélienne à proximité, rapportent un responsable et l'agence de presse officielle libanaise.

"Une frappe israélienne a visé un magasin de panneaux solaires au moment où passait le convoi de trois camions en direction du village de Ras Baalbek, rapporte de son côté l'Agence nationale d'information (ANI). Le souffle de l'explosion a endommagé un camion et son conducteur a été blessé."

→ L'UE condamne les attaques "inacceptables" contre la Finul au Liban

Les attaques contre la Force intérimaire des Nations unies déployée dans le sud du Liban (Finul) sont "complètement inacceptables", a déclaré lundi, au Luxembourg, le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell.

"Les 27 États membres se sont mis d'accord pour demander aux Israéliens d'arrêter ses attaques contre la Finul (…) Il est inacceptable d'attaquer les troupes de l'ONU", a-t-il déclaré peu avant le début d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'UE.

Dimanche soir, les 27 - profondément divisés sur l'attitude à adopter face à Israël - ont adopté, "après des heures de discussion", une déclaration condamnant ces attaques, réclamant qu'elles cessent "immédiatement", a ajouté M. Borrell.

→ Le Hezbollah libanais dit avoir visé une caserne dans le centre d'Israël

Le Hezbollah libanais a dit lundi avoir visé dans le centre d'Israël une caserne située à proximité de Netanya, ville côtière au nord de Tel-Aviv, au lendemain d'une attaque similaire ayant tué au moins quatre soldats israéliens sur une base militaire.

Plus tôt, la formation pro-iranienne avait indiqué avoir visé une base navale près de Haïfa (nord d'Israël), disant que ses combattants étaient "préparés à défendre (leur) pays", alors qu'ils sont désormais en conflit ouvert avec Israël.